Baufahrzeuge stehen an der Schwelle zu einer neuen Ära

Technologische Innovationen, insbesondere im Bereich der Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung, bieten mittlerweile enorme Potenziale zur Verbesserung der Effizienz und Nachhaltigkeit im Bauwesen. So setzt etwa MAN bei der hauseigenen „TGX“ Truckgeneration auf eine starke Fahrerfokussierung sowie hohe Wirtschaftlichkeit. Durchdachte Konzepte bei Antriebsstrang, Aerodynamik und dem Effizienz-Assistenten „EfficientCruise“ ermöglichen einen deutlich sparsameren Einsatz als bei der Vorgängergeneration.

Iveco baut bei der „Way“-Baureihe wiederum auf fortschrittliche Funktionen, mehr Komfort, den „xC13“-Motor, eine verbesserte Aerodynamik und einen modernen vorausschauenden GPS-Tempomaten. Die Baureihe bietet Nutzer*innen eine große Auswahl an Antriebssträngen, je nach Einsatzanforderung. An der Spitze der Motorenpalette steht der xCursor13-Motor. Dieser wurde von FPT Industrial entwickelt.

Das Dieselaggregat bietet modernste Antriebsstrangtechnologien wie einen Turbolader mit Dual-Flow-Technologie für ein weiteres Downspeeding des Motors, einen höheren Einspritzdruck (2.500 bar), einen neuen leichteren Zylinderkopf und Zylinderblock, Smart Auxiliaries und eine Reibungsreduzierung. Die leistungsstärkste Konfiguration mit bis zu 580 PS und 2.800 Nm Drehmoment sei dem Hersteller zufolge ideal für schwere Einsätze, die maximale Leistung erfordern.

Mehr Komfort für Fahrer*innen

Ein vorausschauender GPS-Tempomat kann zudem Kurven und Kreisverkehre erkennen und die Geschwindigkeit entsprechend anpassen. Der Eco-Fahrmodus wird durch Schaltstrategie, Drehmomentverfügbarkeit und EcoRoll optimiert und lässt sich über die Telematik fernsteuern.

Der „S-Way“ und „X-Way“ bewirken auch in der Gasversion eine höhere Kraftstoffeffizienz, eine Leistung von 500 PS und ein Drehmoment von 2.200 Nm bei gleichzeitiger Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs um bis zu elf Prozent. Diese Leistung geht einher mit den Umweltvorteilen eines Gasantriebs, der dazu beitragen kann, die CO2-Emissionen des Fahrzeugs beim Einsatz von Biomethan um bis zu 95 Prozent zu reduzieren und den Lärm gegenüber einem vergleichbaren Dieselfahrzeug deutlich zu reduzieren.

Der starke Fokus des Herstellers auf Fahrer*innen und das Fahrerlebnis an Bord spiegelt sich in den umfangreichen Verbesserungen des fahrerzentrierten Active-Space-Fahrerhauses, die darauf abzielen, den Komfort zu maximieren, das Fahrerlebnis und die Sicht nach vorne weiter zu verbessern. Das Innendesign, ein individuell gestaltbares Armaturenbrett mit einer Auswahl an Materialien und Farben sowie ein volldigitales Cockpit mit TFT-Instrumenten, Infotainment und ein Spiegelersatzsystem sorgen für ein überragendes Fahrerlebnis an Bord. S-Way und X-Way verfügen überdies über eine verstärkte vordere Luftfederung mit Luftbälgen mit großem Hub und erhöhtem Vorderachslast von 9,0 Tonnen.

Emissionsfreier Betrieb

Eine wichtige Rolle spielt beim Thema LKW-Nachhaltigkeit selbstredend auch die Elektrifizierung. Viele Herstellerunternehmen investieren angesichts zunehmend strenger werdender Umweltauflagen in elektrische und hybride Antriebe. Vollelektrische Baustellen-LKW sind dementsprechend mittlerweile auf dem Markt erhältlich, die Fahrzeuge bieten emissionsfreien Betrieb und sind besonders in städtischen Gebieten von Vorteil, wo Luftverschmutzung und Lärmbelastung reduziert werden müssen.

Hybride LKW kombinieren Diesel- und Elektromotoren, wodurch eine flexible Nutzung ermöglicht und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringert wird. Hybride Modelle bieten oft die Möglichkeit, kurze Strecken rein elektrisch zu fahren, während auf längeren Strecken der Dieselantrieb unterstützt. Ein anderer vielversprechender Ansatz ist die Nutzung von Brennstoffzellen. Verschiedene Hersteller forschen intensiv an Wasserstoff-betriebenen LKW, die eine längere Reichweite als batteriebetriebene Fahrzeuge bieten und nur Wasserdampf als Emission haben.