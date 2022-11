Ein anderes, innovatives Konzept zum Thema Sichtfreiheit hat Doosan mit seiner "transparenten Schaufel" präsentiert. Die Gefahr toter Winkel tilgt ein Monitor in der Kabine des Radladers, über den Bediener*innen diesen nun auch einsehen können. Mit dem neuen DX225LC-7X präsentierte Doosan seinen ersten sogenannten Smart Bagger, also den ersten Kettenbagger des Unternehmens mit einer Reihe serienmäßig verbauter intelligenter Systeme. Halbautomatische 2D-Maschinensteuerung, Laser-Empfänger, E-Fence-­Funktion und Wiegeeinrichtung sind ebenso integriert wie vollelektrische Hydrauliktechnologie.

Baggerneuheiten gab es auch am Huppenkothen-­Stand zu bestaunen, aus dem Hause Takeuchi wurden gleich drei Prototypen vorgestellt. Die Bagger­modelle TB335R, TB350R und TB395W werden voraussichtlich von Ende dieses Jahres bis in die zweite Hälfte 2023 nach und nach gelauncht. Erstere sind Kompaktbagger im Bereich unter fünf Tonnen, der TB395W baut auf dem beliebten Mobilbagger-Modell TB295W auf. Der Fokus liegt aber nicht nur auf Weiterentwicklungen an den Maschinen, sondern ganz stark auch auf den hauseigenen Entwicklungen im Bereich der Assistenzsysteme. Geschäftsführer Rigo sieht aktuell vor allem im Arbeits- und Fachkräftemangel eine Problematik, der auf verschiedensten Ebenen etwas entgegengehalten werden muss. Assistenzsysteme alleine werden das zwar nicht lösen, aber sie tragen wesentlich zur vereinfachten Bedienung und zur Erhöhung von Effizienz und Produktivität bei und sind demgemäß auch auf der Bauma ein gefragtes Highlight.

Einer weiteren aktuellen Entwicklung folgend ziehen vor allem auch kleinere Maschinen betreffend Ausstattung und Hightech nach und stehen den großen in kaum noch etwas nach, erklärt Manfred Pani, Werbe- und Marketingchef bei Zeppelin Österreich. So können nun auch Cat-Minibagger der neuen Generation in der Sechs- bis Zehn-Tonnen-Klasse mit Maschinensteuerung nachgerüstet werden. Durch die modularen Komponenten des Nachrüstsatzes können die Bagger mit Cat Grade mit Advanced 2D oder Cat Grade mit 3D einfach und rasch bei Zeppelin oder Sitech ausgerüstet werden. Daneben konnten in der Messehalle B6 aber auch wie gewohnt wahre Schwergewichte unter den rund 50 Ausstellungsstücken bestaunt werden ebenso wie neue schwere Ketten­bagger oder auch der neue Radlader Cat 966 GC, der mit einfach zu bedienender Ausstattung für alltägliche Einsatzanforderungen punkten soll.