Bauzeitung: Mit welchen Herausforderungen werden Werkzeuge im Baustellenalltag konfrontiert?

Demirhan Büyükataman: Das ist zum einen der Umstand, dass oftmals auf Baustellen kein Strom verfügbar ist, und zum anderen der zunehmende Arbeitsschutz und die Arbeitssicherheit, die auch von gesetzlicher Seite vermehrt geregelt werden. Zudem stellen die wachsende Gerätevielfalt, Effizienzsteigerung und Bedienerfreundlichkeit Herausforderungen auf der Baustelle dar. Folglich sind die Schwerpunkte bei den Werkzeug-Neuheiten ganz klar Akku, Sicherheit und Gesundheit sowie Digitalisierung.

Welche Produktneuheiten gibt es im Bereich der Werkzeuge in ihrem Unternehmen?

Mit unserer Bosch Professional-Serie bieten wir ein umfassendes Sortiment für unterschiedliche Gewerke und Handwerker auf Baustellen. Als weltweit größter Anbieter von Universal-Zubehör und kompetenter Hersteller innovativer Messtechnik bieten wir Handwerkern alles aus einer Hand – inklusive Software-Lösungen und Services. Jedes Jahr bringen wir im Bereich Elektrowerkzeuge über 100 Neuheiten auf den Markt. Dabei tragen wir mit unseren Innovationen und Lösungen den genannten Trends voll Rechnung:

Der Akku-Bereich boomt, die Akku-Leistung hat sich in den letzten fünf Jahren vervielfacht. Bosch ist Akkutechnologieführer. So sind wir weltweit der erste Anbieter, der das hochleistungsstarke Tabless-Design in 18 Volt-Akkus für kabellose Elektrowerkzeuge anbietet. Um einer massigen Akku- und Ladegeräte-Flut vorzubeugen, tun sich Hersteller in Akku-Allianzen zusammen – z.B. im AmpShare System von Bosch. Unser markenübergreifendes Akku-System AmpShare für Profis in Handwerk und Industrie ermöglicht die Nutzung von Akku-Werkzeugen von über 30 Herstellermarken. Neben der erhöhten Bedienerfreundlichkeit und dem Umweltschutzbeitrag sparen die Anwender so auch Geld und Platz.

Auch die Themen Sicherheit und Gesundheit nehmen an Bedeutung zu. Dem werden wir mit zunehmenden integrierten, aktiven Protection-Funktionen gerecht, die das Risiko von Verletzungen und Langzeitschäden durch zum Beispiel Staub oder Vibrationen minimieren und den Anwendern optimale Leistung auch unter härtesten Bedingungen liefern. Beispielsweise unsere innovative Weltneuheit, der Speed Clean-Bohrer, der in einem Metallrohr integriert ist. Dank der Öffnungen im Bohrkopf wird der Bohrstaub über das Innere des Bohrers zu 100 Prozent abgesaugt. Weitere Beispiele sind die KickBack Control, die den Geräterückschlag stoppt, oder die Drop Control, die das Gerät bei einem Sturz sofort abschaltet und so zuverlässig vor Schnittverletzungen schützt.

Das dritte große Thema ist die Digitalisierung. Wir bieten unseren Anwendern beispielsweise unsere kostenlose App Pro360, unser B2B-Portal mit zahlreichen Serviceleistungen. Mit der App hat der Bauunternehmer bzw. Handwerker einen genauen Überblick über seinen Werkzeugbestand, wird unterstützt bei der Verwaltung und Wartung seiner Werkzeuge und profitiert von vielen Vorteilen. Ein weiteres Beispiel ist unsere neue Handwerker-Software OfficeOn zur Optimierung der betriebsinternen Abläufe, die vor allem kleineren Betrieben die Büroarbeit erleichtert, zum Beispiel bei der Angebots- und Rechnungserstellung, Terminkoordination, Baustellendokumentation und Zeiterfassung.

Welche Rolle spielen digital vernetzte Werkzeuge heute auf der Baustelle?

Wie gesagt, die Digitalisierung ist auch ein Schwerpunkt, und Bosch bietet hier vielfältige Lösungen – von Apps bis Office-Software. Darüber hinaus möchte ich auch die Bedeutung von Serviceverträgen und Versicherungen erwähnen. Im Gewerbefall empfehlen wir beides auf jeden Fall. Mit dem PRO Service bieten wir Handwerkern beim Kauf von Bosch Professional Werkzeugen Kostensicherheit und Sorgenfreiheit im Fall von Reparaturen und Diebstahl – mit drei verschiedenen Servicepaketen: Pro Service Go, Compact und Comfort. Hier kann der Handwerker beim Kauf des Elektrowerkzeugs einfach den Pro Service auswählen, der am besten zu seinen Anforderungen passt. Die Vorteile umfassen je nach Servicepaket Reparatur-Rabatte, kostenfreie Verschleißreparaturen, Leihgeräte für die Dauer der Reparatur oder Vorteilspreise bei Diebstahl.

Herr Büyükataman, herzlichen Dank für das Gespräch.