Auch Makita setzt stark auf den Bereich der akkubetriebenen Geräte, im Portfolio findet sich seit geraumer Zeit etwa das „XGT-Akkusystem“, das speziell für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt wurde. Die Winkelschleifer der „GA005GZ -Serie“ punkten wiederum mit einer laut dem Hersteller hervorragenden Vibrationsreduktion, intelligenter Drehzahlregelung und einer langen Lebensdauer. DeWalt setzt indes auf die Verbindung von robuster Bauweise und innovativer Technologie. Die „FlexVolt Advantage“-Serie verfügt zum Beispiel über eine intelligente Leistungsanpassung auszeichnet, Werkzeuge erkennen dadurch automatisch, welche Art von Akku verwendet wird, und liefern je nach Bedarf mehr Leistung.

Besonders bei leistungsintensiven Anwendungen hat die Akkutechnologie in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Geräte wie der „Biturbo Winkelschleifer“ von Bosch ermöglichen durch optimierte Motoren Leistungswerte, die mit kabelgebundenen Geräten konkurrieren können. Das bedeutet mehr Flexibilität auf der Baustelle, ohne Leistungseinbußen in Kauf nehmen zu müssen. Mit der Akku-Handkreissäge „GKS 18V-57-2 GX Professional“ erweiterte das Unternehmen erst kürzlich das eigene Portfolio im hauseigenen „Professional 18V System“. Das Gerät eignet sich beispielsweise, um Dachlatten direkt am First winkelgerecht abzulängen, Plattenmaterialien und Dämmstoffe zuzuschneiden, Fußleisten auf Gehrung zu sägen oder bereits verlegte Fußbodenbeläge zu kappen, wie der Hersteller betont.

Handarbeit sinnvoll ergänzen

Auch der Einsatz von Automatisierung auf der Baustelle nimmt stetig zu. Dabei geht es aber längst nicht mehr nur um Großmaschinen wie Kräne oder Betonpumpen, sondern gerade auch um spezialisierte, kleinere Geräte, die traditionelle Handarbeit ergänzen oder ersetzen können. Ein Beispiel dafür ist der der Bauroboter „Hadrian X“ von Fastbrick Robotics, der Häuserwände aus Ziegeln mit einer Präzision errichten kann, die per Hand kaum erreichbar ist. Dies reduziert nicht nur Bauzeit und Materialverlust, sondern sichert auch eine konstant hohe Qualität.

Daneben kommen etwa Drohnen für Vermessungs- und Überwachungsaufgaben zunehmend zum Einsatz. Die Drohnen erstellen dabei hochauflösende 3D-Modelle von Baustellen in Echtzeit. Diese Daten können direkt in Bauplanungssoftware integriert werden, um Baufortschritte zu dokumentieren oder Probleme frühzeitig zu erkennen. Exoskelette bieten wiederum den Arbeitenden selbst eine deutliche Entlastung bei körperlich anspruchsvollen Aufgaben. Sie reduzieren die Belastung von Rücken und Schultern und können so Muskel-Skelett-Erkrankungen vorbeugen, die nach wie vor zu den häufigsten Gesundheitsproblemen in der Bauwirtschaft gehören.

Gesündere Gerätenutzung

Auch ein ergonomisch gestaltetes Werkzeug kann den Unterschied zwischen einem anstrengenden und einem effizienten Arbeitstag ausmachen. Moderne Geräte zeichnen sich dabei durch geringes Gewicht, optimierte Griffpositionen und vibrationsreduzierende Technologien aus. Mit dem „Planex LHS 2 225 Langhalsschleifer“ hat Festool beispielsweise ein Werkzeug entwickelt, das durch seine leichte Bauweise und die Möglichkeit der individuellen Anpassung besonders benutzerfreundlich sein soll.

Hersteller wie Makita setzen bei Schlagbohrhämmern auf Anti-Vibrations-Technologie (AVT), die Vibrationen um bis zu 50 Prozent reduziert. Dadurch wird längeres Arbeiten ohne Ermüdungserscheinungen möglich. Flex setzt indes auf den Themenbereich Oberflächenbearbeitung. Die „GE 5 R Langhalsschleifer“-Serie vereint etwa ergonomisches Design mit Effizienz. Mit einem Gewicht von 3,9 Kilogramm und einer patentierten Absaugfunktion sorgt der Langhalsschleifer laut dem Hersteller für saubere und gesunde Arbeitsbedingungen. Mit dem „PXE 80 Akkupolierer“ bietet der Hersteller zudem eine Lösung für präzise Polierarbeiten, die vor allem im Bereich Innenausbau oder bei Oberflächenveredelungen eingesetzt werden kann.