So brachte Compair unlängst den mobilen Kompressor „e-Portable Elec50“ heraus, einen elektrisch betriebenen fahrbaren Kompressor, der im Vergleich zu herkömmlichen Dieselmodellen bis zu 50 Prozent Energie einspart, wie das Unternehmen verspricht.

Der Elec50 verfügt über einen Elektromotor und ist für den lärmarmen beziehungsweise schadstofffreien Einsatz in Innenstädten und städtischen Bauprojekten konzipiert. Er wurde für ein breites Anwendungsspektrum ausgelegt und kann im Rahmen dessen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden, unter anderem im Tunnelbau oder in Baugruben. Das „Flexible Power Management Modul“ ermögliche es Bedien*innen dabei, den Kompressor einfach an die statische Stromversorgung der Baustelle anzuschließen und zwischen den integrierten Optionen 63 Ampere, 32 Ampere oder 16 Ampere zu wählen, ohne die Verkabelung oder Anschlüsse ändern zu müssen.

Kompressor-Betrieb mit Bio-Kraftstoff

Auf Baustellen sind raue Umgebungsbedingungen und anspruchsvolle Anwendungen zumeist an der Tagesordnung. Um dennoch eine zuverlässige und robuste Druckluftversorgung zur Verfügung stellen zu können, brachte Kaeser kürzlich mit dem „Mobilair M59“ ein regelrechtes Multitalent auf den Markt. Die kompakte Anlage sei, verspricht der Hersteller, dank zahlreicher Ausstattungsoptionen ein Allrounder auf der Baustelle. Egal, ob nun Power für einen Abbruchhammer, Druckluft für ein Sandstrahlgerät oder ein Backup für die industrielle Druckluftstation benötigt würde, der M59 biete für jeden Einsatzfall die entsprechende Leistung und sei dabei emissionsarm und ökologisch. So habe der Motor des Kompressors beispielsweise die Zulassung für den Betrieb mit dem fossilfreien Bio-Kraftstoff „HVO100“. Die „M13E“ wiederum – ausgestattet mit einem 7,5 kW Motor - wird einfach an der 400V CEE-Steckdose mit 32A Vorsicherung angesteckt und ist sofort einsatzbereit. Der handziehbare Schraubenkompressor „M10E“ spiele seine Vorteile indes besonders dann, wenn am Aufstellungsort die Stromversorgung an der vorhandenen Steckdose, am Baustromverteiler, am Generator oder am externen Batteriespeicher limitiert ist, aus.