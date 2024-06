Baufahrzeuge im Praxiseinsatz

Die Firma Rupert Seer Erdbau mit Sitz im österreichischen Hüttschlag vertraut bei ihren Projekten im Straßen- und Wegebau auf Lösungen des Tiltrotator- und Anbaugeräte-Spezialisten Rototilt. Ein aktueller Einsatzort befindet sich in einem Bachbett in St. Johann im Pongau, wo Rupert Seer-Inhaber Chris Gruber mit einem Hitachi-Kettenbagger „ZX225“ das Bett verbreitert und das Ufer stabilisiert. Dabei wird mithilfe des Tieflöffels ein großer Felsbrocken gezielt versetzt. Dieser fungiert im fließenden Bach als temporärer Stauwehr, um Beton punktgenau und materialschonend einsetzen zu können. Dass sich der Findling so präzise wie mit der Hand versetzen lässt und die Böschung so feinfühlig bearbeitet werden kann, sei der der Ausstattung des Baggers zu verdanken, wie Gruber betont. Ausgerüstet ist die Maschine mit einem Sandwich aus Rototilt „QuickChange MCQC70-55“ und „QC70-55“ am Tiltrotator „R6“. „Es ist eine große Erleichterung, den Bagger bei Baustellen mit wenig Platz und eingeschränkter Sicht seltener neupositionieren zu müssen“, nennt Gruber einen Grund, warum sich das Unternehmen 2011 für Systeme von Rototilt entschieden hat. Zudem gehe die Arbeit effizienter, materialsparender und schneller vonstatten und letztlich sei es auch deutlich einfacher, Preise bei Ausschreibungen zu kalkulieren.

Herausfordernder Beleuchtungstausch

Unterhalb einer Donau-Brücke sollten indes 47 Beleuchtungskörper ausgetauscht werden – eine Herausforderung der besonderen Art. Denn der Radweg der Schnellstraße S33 in Krems ist seitlich der Brücke abgehängt und verläuft teilweise stark bombiert, also gebogen und aufgewölbt. Somit ist er statisch nur beschränkt belastbar. Zudem überschreitet die Neigung der Fahrbahn das für die meisten Hubarbeitsbühnen erlaubte Maximum von drei bis fünf Grad. Daher wurde eine Maschine gesucht, die den besonderen Anforderungen der Situation gerecht wird. Nach einem Praxistest im HKL Center Krems an der Donau fiel die Entscheidung der mit dem Austausch der Beleuchtung beauftragten Firma Ing. Josef Ettenauer für die Vertikalmastbühne „Haulotte Star 10“ von HKL. Deren Vorteil: Der kurze Korbarm lässt sich auch bei maximaler Neigung bewegen, ganz perfekt für das Projekt. Die Leuchten konnten mit der Maschine innerhalb eines Tages demontiert und neu eingesetzt werden.

Gestein effizient abtransportieren

Das internationale Bauunternehmen Porr wurde wiederum von einem deutschen Energieversorger mit dem Bau eines Pumpspeicherkraftwerk in Forbach in Baden-Württemberg beauftragt. Die Arbeiten umfassen unter anderem den Hohlraumbau von Kavernen, Wasserspeicher und Stollen im bergmännischen Vortrieb, den Rohbau der Kraftwerkskaverne, die Herstellung zweier Druckschächte sowie Spezialtiefbauarbeiten. Dabei muss das Team der Porr gewaltige Hohlräume und Stollen in das Gestein sprengen und ausbrechen. Geschätzt werden 450.000 m3 Felsausbruchsmaterial anfallen.

Für den Transport des Ausbruchmaterials hat man sich für eine Flotte von „Tatra Phoenix 8x8“ Schwerlastkippern entschieden. Die sechs Fahrzeuge werden in einem 24 Std. Dreischichtbetrieb sieben Tage pro Woche praktisch rund um die Uhr im Einsatz sein. Die Fahrzeuge wurden bereits am Tschann Hauptsitz an die Porr übergeben. Tschann-Verantwortlicher Robert Kerschl dazu: „Der neuerliche Auftrag der Porr AG zeigt, dass sich die Fahrzeuge im härtesten Einsatz bewährt haben. Als österreichischer Importeur der Marke Tatra freuen uns natürlich sehr über den Vertrauensbeweis, auch der deutschen Kollegen, und wünschen ein herzliches ‚GlückAuf‘ für das zukunftsweisende Projekt.“