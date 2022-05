Auch bei den Hersteller*innen kompakter Baumaschinen dreht sich derzeit alles um die Leistungsfähigkeit der Maschinen bei zeitgleicher Reduktion von Abgasen. Die Abstimmung von Motor und Hydraulik sei das Herzstück der Entwicklung von Antriebssträngen, so Produktmanager Klaus ­Allerstorfer von Wacker Neuson. Technologische Fortschritte ermöglichen zunehmend effizientere Systeme, und auch im Bereich der Energieträger wird immer mehr denkbar. Allerstorfer ist überzeugt, dass sich in den nächsten Jahren abzeichnen wird, welche Energieträger und Antriebstechniken sich auch hinsichtlich der Infrastruktur und des gesamten CO2-Fußabdrucks durchsetzen können. "Wir als Hersteller von kompakten Baumaschinen und Baugeräten sehen in unseren Größenklassen die Batterie als die derzeit sinnvollste Alternative, um einen praxistauglichen Einsatz zu gewährleisten."