Stichwort persönlicher Kontakt

Zu diesen zählt beispielsweise Rototilt. „Nach der langen, Covid19 bedingten, Messepause erwarten wir ein deutlich erhöhtes Aufkommen an interessiertem Fachpublikum, das sich endlich wieder live über die neusten Entwicklungen und Möglichkeiten informieren möchte“, erläutert Wolfgang Vogl, seines Zeichens Geschäftsführer Rototilt. Er sieht vielfältige Chancen: „Gerade eine nationale Messe mit kurzen Anfahrtswegen, bietet uns als Rototilt auch die Möglichkeit des persönlichen Kontaktes mit dem Endanwender. Persönliche Gespräche und die Nähe zwischen Hersteller und Anwender sind das große Plus der Mawev Show.“

„Die Mawev Show bietet auch eine einzigartige Gelegenheit, zahlreiche Kunden zu treffen und wertvolle Kontakte zu knüpfen“, verweist indes Stefan Kuhn, Geschäftsführer Kuhn Holding. So sei der neue Messe-Standort gut gewählt: „Egal, ob Sie mit dem Auto, der Bahn oder dem Flugzeug anreisen, der Veranstaltungsort ist optimal angebunden, um eine stressfreie Anreise zu ermöglichen.“

„Die Teilnahme von Ascendum an der Mawev Show ist eine großartige Gelegenheit, unsere Kunden und Partner über die neuesten Technologie-Entwicklungen in der Baumaschinenbranche zu informieren“, erklärt wiederum Thomas Schmitz, Geschäftsführer der Ascendum Baumaschinen Österreich. „Mit dem Fokus auf smarte, innovative Lösungen möchten wir nicht nur unsere breite Palette an Maschinen und Dienstleistungen präsentieren, sondern auch zeigen, wie wir aktiv an der Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft teilnehmen und dabei mit unseren Services die Produktivität und damit den Erfolg unserer Kunden steigern können. Ganz nach Mahatma Gandhi hängt die Zukunft davon ab, was wir heute tun.“