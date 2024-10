Neue Kompaktmaschinen: Stark, umweltfreundlich und flexibel

Die Baumaschinenindustrie steht vor vielen Herausforderungen. Neben klassischen Themen wie Produktivität, Kosteneffizienz und Zuverlässigkeit liegt das Augenmerk bei der Entwicklung mittlerweile vor allem auf zwei Fokus-Bereichen - Nachhaltigkeit und Gamifizierung. Dies liegt nicht alleine am wachsenden Bedarf an umweltfreundlichen, energieeffizienten Maschinen, sondern auch am wachsenden Interesse an innovativen, digitalen Lösungen, die das Arbeitsumfeld der Bediener*innen verbessern und den Gesamtnutzen steigern. Kompaktmaschinen, wie beispielsweise Bagger, Dumper und Radlader, spielen eine entscheidende Rolle in dieser Transformation, da sie in einer Vielzahl von Bauprojekten eingesetzt werden – vom Tiefbau bis zur Landschaftsgestaltung und städtischen Infrastrukturprojekten.

Die Auswirkungen von Treibhausgasemissionen und Umweltschäden haben dazu geführt, dass Bauunternehmen, Auftraggeber und Maschinenhersteller den eigenen ökologischen Fußabdruck verstärkt reduzieren wollen. Ebenso treiben politische Rahmenbedingungen, wie strengere Umweltvorschriften und Klimaschutzziele diese Entwicklung weiter an.

Künstliche Intelligenz in der Produktentwicklung

Hier spielt auch Künstliche Intelligenz eine wachsende Rolle. „Künstliche Intelligenz wird eine wichtige Rolle dabei spielen, uns dabei zu helfen, große Datensätze zu nutzen, aus diesen zu lernen und unsere Systeme zur Überwachung von Produkten im Einsatz sowie Funktionen zur Unterstützung von Bedienern zu optimieren. KI dient als leistungsstarker Wegbereiter, der sowohl die Produktentwicklung als auch die betriebliche Effizienz langfristig verbessern wird“, erläutert beispielsweise Pascal Duponcheele, seines Zeichens Product Management Director EMEA bei Yanmar.

Der Hersteller setzt bereits seit geraumer Zeit stark auf das Thema Nachhaltigkeit, etwa durch ein Kompaktmaschinen-Trio bestehend aus dem Radlader „V8e“, dem Minibagger „SV17e“ und dem Raupendumper „C08e“. Alle genannten werden vollständig elektrisch und kabellos betrieben, mit „null Emissionen“, wie der Manager betont. Die Geräte seien so konzipiert, dass sie die „vielfältigen Anforderungen moderner und nachhaltiger Bauprojekte“ erfüllen und sich ideal für Arbeiten im Innenbereich eignen, ohne dabei Leistung und Power einzubüßen.

„Nachhaltigkeit bleibt ein zentraler Wert, der im Geist der Gründer unseres Unternehmens verwurzelt ist und unsere Entwicklungsprozesse leitet. Die Yanmar-Gruppe hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, durch ihre Initiative ‚Yanmar Green Challenge 2025‘ ein ‚kohlenstoffneutrales und umweltfreundliches Unternehmen, das von recycelten Ressourcen betrieben wird‘, zu werden“, verweist Duponcheele. Elektrifizierung und Gamification das Produktangebot und die technologischen Fahrpläne bei Yanmar zunehmend prägen. „Unsere aktuelle Herausforderung besteht darin, unser Wertversprechen neu zu gestalten, indem wir die geeignetsten Technologien integrieren.“

Geringe Schwenkradien

Auch bei Liebherr nehmen Kompaktmaschinen bereits seit langem eine wichtige Rolle im Produktportfolio ein. Vor rund zwei Jahren runderneuerte das Unternehmen das eigene Portfolio der „Compactlader“-Baureihe mit dem „L 504“, der mittels vergrößerter Glasflächen bessere Sichtverhältnisse für Bediener*innen bietet. Auf der Fachmesse „GaLaBau 2024“ präsentiere der Hersteller kürzlich verschiedene Compact-Maschinen, etwa den Mobilbagger „A 912 Compact“, dem Raupenbagger „R 920 Compact“ sowie den erwähnten Radlader L 504 Compact. Leistungsstarke und flexible Baumaschinen spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Landschaften und Gärten zu gestalten und zu pflegen, betont der Hersteller.

Der A 912 Compact spielt seine Vorteile beispielsweise insbesondere im Garten- und Landschaftsbau sowie auf innerstädtischen Baustellen mit beengten Platzverhältnissen aus. Trotz seiner kompakten Abmessungen verfügt die Maschine über eine Motorleistung von 90 kW / 122 PS. Der Motor erbringt die maximale Leistung dabei bereits bei niedrigen Drehzahlen. Dies sorgt für eine hohe Kraftstoffeffizienz und schont gleichzeitig die Komponenten. Das Einsatzgewicht des Kompaktbaggers liegt zwischen 13.000 und 14.200 Kilogramm. Durch einen geringe Heckschwenkradius von 1.675 Millimeter kann der A 912 Compact flexibel beim klassischen Aushub, beim Freilegen von Bauteilen, bei der Modellierung von Erdwällen, beim Verdichten von Material sowie sämtlichen anderen Garten- und Landschaftsbauarbeiten eingesetzt werden.

Der A 912 Compact bietet mit der größten Kabine seiner Maschinenklasse ein komfortables Umfeld, in dem Maschinenführer*innen konzentriert und produktiv arbeiten können. Im Serienumfang ist eine klappbare Armkonsole enthalten, die mehr Sicherheit beim Ein- und Ausstieg bietet. Eine serienmäßige Rückfahr- und Seitenkamera erhöht zudem die Sicherheit auf der Baustelle, indem sie jederzeit die beste Sicht auf das Umfeld der Maschine garantiere.

Flexibler Einsatz im innerstädtischen Bereich

Der Raupenbagger R 920 Compact wiederum verbinde laut dem Hersteller die Eigenschaften eines Standard-Raupenbaggers, wie hohe Leistung und Vielseitigkeit, mit den Vorteilen eines Kompaktbaggers. Der Dieselmotor verfügt über eine Leistung von 110 kW / 150 PS und entspricht den Anforderungen der Abgasstufe V. Mit einem geringen Heckschwenkradius von nur 1.850 Millimeter sei er dem Hersteller zufolge flexibel auf innerstädtischen Baustellen einsetzbar. Die kompakten Dimensionen des R 920 Compact und das Einsatzgewicht von nur 19 Tonnen sorgen für hohe Mobilität und für einen einfachen, schnellen Transport zwischen verschiedenen Einsatzorten, verspricht Liebherr.

Auch Liebherr setzt verstärkt auf Elektrifizierung, so zeigte der Hersteller auf der GaLaBau mit dem „L 507 E“ den ersten elektrifizierten Radlader der Firmengruppe. Dieser verbinde die Vorteile eines Stereoladers mit einem batterieelektrischen Antriebskonzept. Die Leistungsfähigkeit des L 507 E sei dabei identisch mit herkömmlich angetriebener Liebherr-Radlader derselben Größenklasse. Dabei stößt der L 507 E aber lokal kein CO2 aus und auch die Lärmemissionen sind gering. Somit eigne sich der neue Radlader besonders für lärm- und abgassensible Einsätze, etwa im innerstädtischen Bereich oder in Hallen. Liebherr setzt beim L 507 E auf ein speziell für den Radlader-Einsatz entwickeltes Hochvolt-Batteriesystem, das eine kraftvolle Leistungsentfaltung und effiziente Ladevorgänge sicherstellt.

Abhängig von den jeweiligen Einsatzbedingungen bietet der L 507 E eine Laufzeit von bis zu acht Stunden. Das modulare Batteriekonzept von Liebherr ermöglicht es zudem, auf Kundenwunsch ab Werk einen zweiten Lithium-Ionen-Akku zu verbauen, wodurch sich die Laufzeit weiter erhöht. Vollständige Ladevorgänge sind, abhängig von der On-Board-Ladetechnik und Anschlussleistung, in etwa eineinhalb bis drei Stunden möglich.

Zukunft ohne Emissionen

Auch Komatsu Europe hat, mit dem bei Kuhn erhältlichen „PC33E-6“, einen elektrischen Minibagger im Portfolio. Die Maschine setze neue Maßstäbe, was emissionsfreies Arbeiten angeht, und biete dabei eine herausragende Leistung und Sicherheitsfunktionen, betont Emanuele Viel, Group Manager Utility bei Komatsu Europe. „Damit weist die neue hochmoderne Maschine den Weg in eine saubere und umweltbewusste Zukunft ohne Emissionen beim Maschineneinsatz.“