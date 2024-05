Bereits im Herbst 2023 präsentierte New Holland eine Vielzahl von Neuerungen an den „TH-Teleskopladern“, einer Baureihe mit fünf Modellen und zehn Varianten. Verbesserungen in Bezug auf Kapazität und Komfort umfassen Leistungsmerkmale, wie etwa eine Ladeanlage mit elektrohydraulischer Parallelführung des Anbaugeräts.

Während die Hydraulikanlage der New Holland-Modelle „TH6.36“ (max. Hubhöhe/Hubkapazität 6,0 m/3,6 t), „TH7.32“ (7,0 m/3,2 t), „TH7.37“ (7,0 m/3,7 t), „TH7.42“ (7,0 m/4,2 t) und „TH9.35“ (9,0 m/3,5 t) in der „Plus“-Spezifikation weiterhin eine Förderleistung von 140 l/min aufweisen, wurde in den Modellen „TH6.36“, „TH7.37“, „TH7.42“ und „TH9.35“ mit „Elite-Paket“ eine High-Flow-Kolbenpumpe mit einer Förderleistung von 160 l/min verbaut. Der erhöhte Ölförderstrom pro Minute verkürzt dem Hersteller zufolge die Zykluszeiten für das Anheben und Absenken des Teleskoparms um 25 Prozent und erhöht so die Arbeitsleistung pro Stunde.

Zudem kommt eine Ladeanlage mit elektrohydraulischer Parallelführung, die bereits auf der Fachmesse „EIMA 2022“ erstmalig präsentiert wurde, zum Einsatz. An die Stelle eines Ausgleichszylinders für die Nivellierung der Anbaugeräte tritt bei diesem System ein Paar von Winkelsensoren, welche die Position des Teleskoparms in Echtzeit an den Bordcomputer übermitteln.

Daraufhin wird der Ölstrom für den Kippzylinder augenblicklich berechnet und die Parallelführung erfolgt schnell und präzise. Auf diese Weise lassen sich dem Hersteller zufolge Materialverluste minimieren, zusätzlich sinke der Wartungsbedarf, da weniger mechanische Bauteile vorhanden seien. Zudem sind nun alle New Holland TH-Teleskoplader mit einem Powershift-Getriebe mit sechs Vorwärts- und drei Rückwärtsgängen ausgestattet.