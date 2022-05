Der Faktor Standort

Ein klares Bekenntnis zum Standort Linz und zur Nachhaltigkeit im Unternehmen gibt es auch von Rubble Master. So kaufte man 2021 ein Büro- und Produktionsgebäude im Linzer Südpark, um die bestehende Infrastruktur zu nutzen. Je nach Verlauf der Behördenverfahren könnte in den nächsten zwölf Monaten schon mit dem Bau des neuen Servicecenters sowie dem Ausbau der Produktion begonnen werden. Im nächsten Schritt sind dann ein Logistikzentrum und eine zusätzliche Erweiterung der Produktionskapazitäten geplant. Auch in der hauseigenen Nachhaltigkeitsstrategie setzte man sich ein konkretes Ziel: In drei Jahren will man am Standort Linz energieneutral sein. Bestehende Konzepte wie thermalaktive Bauelemente, die als Heizung genutzt werden, sowie die Niedrigenergie- und Passivbauweise werden erweitert. Außerdem produziert man in Linz zukünftig Strom durch eine Photovoltaik-Anlage.

Auch im Bereich der eigenen Mitarbeiter*innen investiert Rubble Master stetig. Um diese aufzubauen und zu halten, wird auf eine Mischung aus erfahrenen Kräften und Young Potentials geachtet. "Gerade im Hinblick auf den Facharbeitermangel bilden wir schon seit Jahrzehnten selbst Lehrlinge aus: So sind stets 10 Prozent unserer Mitarbeiter Lehrlinge", erklärt Weissenberger. "Aktuell sind das 19 junge Menschen, das Ziel ist heuer noch auf 22 Lehrlinge aufzustocken." Weiterer wichtiger Punkt sei die ständige Weiterbildung der Mitarbeiter*innen beispielsweise durch die eigene RM Academy, um sich so die Innovationskraft zu sichern und den Kunden*innen Maschinen, die den Anforderungen der digitalisierten Baustelle gerecht werden, gewährleisten zu können.