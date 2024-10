Wenn Digitalisierung auf Betonbearbeitung trifft

So erweiterte Husqvarna Construction beispielsweise das hauseigene Angebot an Abbruchrobotern mit der Markteinführung des „DXR 95“ um ein besonders leichtes, kompaktes und gleichzeitig leistungsstarkes Modell. Der Neuzugang wurde dem Hersteller zufolge für höchste Produktivität auf engstem Raum entwickelt und ermöglicht so effizientes Arbeiten auch dort, wo andere Abbruchroboter an ihre Grenzen stoßen. Beispielsweis in engen Durchgängen, schwer zugänglichen Kellern oder in steilem Gelände, durch eine kompakten Bauweise bewältige der DXR 95 zudem Steigungen von bis zu 30 Prozent.

Der Abbruchroboter arbeitet dabei extrem kraftvoll und bringt mit einem hocheffizienten Antriebsstrang 9,8 kW Leistung und 250 bar Druck an das Werkzeug am Ende des Auslegers – egal ob beim Abbruch von Altbeton und Fundamenten oder beim Abtragen von Fels und Erde. Verschiedene Anbaugeräte, darunter Hydraulikhammer, Betonschere oder Schaufel, ermöglichen höchste Einsatzflexibilität auf der Baustelle. Über eine benutzerfreundliche Fernbedienung mit Multifunktions-Joystick und übersichtlichem Menü lässt sich der Abbruchroboter bei jeder Aufgabe intuitiv und sicher bedienen. Mit einem Gewicht von 589 Kilogramm und kompakten Abmessungen von 600 Millimeter x 887Millimeter x 1.510 Millimeter (B/H/L) bei einer Reichweite von 3,20 Meter nach oben und 2,70 Meter nach vorne (mit Hydraulikhammer) könne er auch in einem normalen Lieferwagen problemlos transportiert werden, verweist Daniel Lundberg, Global Product Manager bei Husqvarna Construction.

Stillstandzeiten verhindern

Der Abbruchroboter sei für stundenlangen, unterbrechungsfreien Abbruch konzipiert und eigne sich für eine Vielzahl an Anwendungen, von unterirdischen Abbrucharbeiten bis hin zum Abriss von Schornsteinen, betont Lundberg. Mittels eines integrierten Wärmemanagements mit digitaler Überwachung des Ölrücklauffilters zur Vermeidung von ungeplanten Stillständen, bietet der DXR 95 auch bei hohen Umgebungstemperaturen eine konstant hohe Leistung ohne zu überhitzen.

Zusätzliche Funktionen sollen darüber hinaus unnötige Stillstandzeiten verhindern. Dazu gehören ein Hochleistungs-Auslegersystem mit robusten, reibgeschweißten Zylindern, die automatische Schmierung des Hydraulikhammers für längere Wartungsintervalle und der Schutz wichtiger Teile im robusten unteren Fahrgestell. Hydraulikdruck und -durchfluss können für jedes Werkzeug einzeln konfiguriert werden. „Mit seinem hervorragenden Leistungsgewicht und der geringen Stellfläche erfüllt der DXR 95 die Anforderungen an einen Abbruchroboter, der in engen und heiklen Umgebungen arbeiten kann – und wirklich die Leistung liefert, die Profis brauchen“, unterstreicht Lundberg.

Die Bedienung des DXR 95 erfolge „intuitiv und unkompliziert über eine der benutzerfreundlichsten Fernbedienungen am Markt“. Während der Multifunktions-Joystick in Kombination mit komfortablen Daumenschaltern für eine sichere Steuerung des DXR 95 sorgt, erleichtern der große LCD-Bildschirm und das übersichtliche Menü das Auswählen und Ändern von Einstellungen. Der ergonomische Tragebügel bietet dabei Halt und ermöglicht den Betrieb im optimalen Winkel. Zusätzlich verfüge die Fernbedienung laut Lundberg über einen Kippschalter, mit dem zwischen Arbeits- und Transportmodus umgeschaltet werden kann, ohne den Joystick loszulassen. Gut sichtbare Meldungen auf dem Display geben zudem ein leicht verständliches Feedback zum Status des Abbruchroboters. Darüber hinaus bietet das Bedienkonzept des DXR 95 dem Anwender mehr Flexibilität. „Erstanwender finden sich dank der praktischen Joystick-Übersicht schnell zurecht, während erfahrene Bediener die Produktivität des DXR 95 mit den intelligenten Antriebsmodi weiter steigern können.“ Unter anderem lassen sich Parameter wie Wasser, Schmierfett und Hydraulikfunktionen ganz einfach per Fernsteuerung an individuelle Bedürfnisse sowie Druck und Durchfluss an die Anforderungen von nicht standardmäßigen Werkzeugen anpassen.

Auch in Sachen Arbeitssicherheit und Wartungseffizienz überzeuge der Roboter. Beispielsweise wurde der Kabelarm so konstruiert, dass er den Stromanschluss weg von der Maschine führt und mit einer LED-Leuchte den Betrieb der Maschine anzeigt. Darüber hinaus haben die Gummifüße eine große Auflagefläche für mehr Stabilität und eine längere Lebensdauer. Wie alle Abbruchroboter von Husqvarna sei auch der DXR 95 EMV-zertifiziert und entspreche der EU-Maschinenrichtlinie. Die Konstruktion in Verbindung mit den Statusmeldungen auf dem Display der Fernbedienung würden zudem die Wartung erleichtern, wie Lundberg verweist.

Unter anderem könne etwa der Ölstand über die Fernbedienung überwacht und die korrekte Füllmenge mit Hilfe von Statusleuchten überwacht werden. Für eine einfache Fehlerbehebung wurden Schaltschrank und Hauptplatine zudem mit einem Minimum an Kabeln konstruiert, während nur ein einziges Kabel zur Ventilbaugruppe führt. Schnellverschlüsse erleichtern die Demontage der Niederspannungskabel. „Wir sind bestrebt, unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, und der DXR95 setzt neue Maßstäbe in puncto Benutzerfreundlichkeit und Leistung bei Abbruchrobotern“, so Lundberg. „Jetzt können Bauprofis ihre Arbeit immer effizient erledigen – ganz gleich, wo sie sich befinden.“

www.tyrolit.com

www.husqvarnaconstruction.com