Die Anforderungen an Türen und Fenster sind mittlerweile sehr hoch. Es müssen zahlreiche Normen für die Sicherheit und diverse Funktionen erfüllt werden. Da müssen natürlich auch die Beschläge für die Bauelemente „mitspielen“ und diesen hohen Ansprüchen genügen. Und so „nebenbei“ noch mit edlem Design aufwarten.

Trends und Entwicklungen

In der Entwicklung von Beschlägen für Fenster und Türen sind einige Trends zu erkennen: So bestimmen das Objekt und seine Nutzergruppen das Design der Beschläge. Für architektonisch anspruchsvolle Objekte entwerfen die Hersteller auch exklusivere Beschläge. Bei den Werkstoffen für die Bedienelemente des Beschlags lösen Stahl und Edelstahl den Aluminiumdruckguss ab. Beschläge werden zunehmend in das Bauelement integriert und nicht mehr wie Bänder aufgesetzt. Die Bauteile und Funktionen sollen von außen nicht mehr zu erkennen sein. Sichtbar bleibt nur das Bedienelement selbst, wie der Griff oder Drücker. Weiterhin verstärkt sich der Trend zu mechatronischen Türbeschlägen. Diese werden zunehmend elektronisch angesteuert und haben Funktionen, die nicht mehr rein mechanisch umgesetzt werden. Auch Türbänder mit integrierter Energieversorgung werden bereits als Unterstützung für die Elektrifizierung von Türen genutzt. Die damit erweiterten Beschlagsysteme können dann in universell steuerbare Zutrittssysteme und Smart-Home-Lösungen eingebunden werden.

Beschläge, digital erweiterbar

Glutz bietet neun hochwertige, edel designte Beschlaglinien für Innen- und Außentüren an. Die Beschläge sind aus Edelstahl, daher rostfrei und korrosionsbeständig gegen Witterung, Wasser, Dämpfe und Salze. Die Beschläge können ausserdem noch oberflächenbehandelt oder veredelt werden. Der Schweizer Hersteller unterteilt seine Beschläge in die Serien Professional und Topaz. Wobei die Professional-Linie 2,5 Millionen Belastungszyklen standhält und in Kombination mit den entsprechenden Schutzbeschlägen die Anforderungen an den Einbruchschutz (Widerstandklassen nach EN1627-1630) erfüllt. Die Beschläge eignen sich auch für Türen, die sich bei Flucht- oder Rettungswegen befinden (Lösungen nach EN 179 und EN 1125) sowie für mögliche Paniksituationen. Zum Schutz vor Verletzungen erfüllen die Professional-Beschläge außerdem die EN 12604 und bieten für Rohrrahmentüren gekröpfte Drücker an, die einen größeren Sicherheitsabstand zwischen Türgriff und Türrahmen haben. Selbstverständlich können die Beschläge auch für barrierefreie Zugänge eingesetzt werden. Günstig dabei ist, dass seitens Glutz die Beschläge mit dem digitalen Zugangssystem eAccess kombinierbar sind, womit sich Türen komfortabel und berührungslos öffnen lassen.

Beschläge für große, schwere Bauelemente

Eine starke Verglasung macht Fenster und Fenstertüren energieeffizient und sorgt für Schall- und Wärmeschutz. Die Bauelemente werden dadurch natürlich immer schwerer.