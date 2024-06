Rolling Home – mobile Möbel

Fazit

Wer Möbel auf Rollen stellen möchte, sollte einiges beachten. Neben der Vielzahl an Rollen, Traglasten und Rollenausführungen bilden die Ansprüche der Kunden die Basis für die Planung des Möbelstückes. Nur wer die Ansprüche des Kunden mit den Bedingungen in der Wohnung konstruktiv in Einklang bringt, kann durch den Einsatz von Möbelrollen Mobiliar entwickeln, was sich von jeglicher Massenware abhebt. So ist man mit seinem Know-how sehr gut auf zukünftige Anfragen zum mobilen Wohnen aufgestellt. ■