Betonfertigteile: Optimierung auf allen Ebenen

Noch nicht marktreif hingegen sind die Ergebnisse aus dem britischen Forschungsprojekt Acorn, kurz für Automating Concrete Construction. Dem Grundsatz "Form follows Force" folgend untersuchen die University of Bath, die Hochschulen Cambridge und Dundee sowie zahlreiche Partnerunternehmen, wie sich mit automatisierten Herstellungsmethoden beliebige schlanke Geometrien verwirklichen lassen, die Lasten optimal aufnehmen. Dabei brach man mit vorherrschenden orthogonalen Strukturen, die laut den Forschern nur eine Folge der Verwendung standardisierter Schalungselemente seien und den Betonverbrauch deutlich über den statisch notwendigen anheben.

Wie eine Alternative dazu aussehen könnte, zeigt nun ein am NRFIS Laboratory der Universität ­Cambridge entstandenes Deckenelement im Maßstab 1:1. Mit einer automatisch anpassbaren Schalung – ein einfaches System aus höhenverstellbaren Bolzen, die ein flexibles Gitter regulieren, über das eine Kunststofffolie gelegt wird – und einem roboter­gesteuerten Spritzbetonauftrag wird je nach Lastverlauf der faserverstärkte Spritzbeton in verschiedenen Stärken aufgetragen. Die fertigen Elemente werden so miteinander verbunden, dass sie sich später leicht demontieren und anderweitig verwenden lassen. Mit dieser Art der Herstellung soll laut Angaben der Forscher eine Reduzierung des Betonbedarfs um 75 Prozent erreicht werden können. Ob dieser Art der Herstellung die Zukunft gehören könnte, ist offen, sie eröffnet aber definitiv neue Möglichkeiten in der Formgebung bei niedrigem Betonverbrauch.