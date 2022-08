Warum kann die Betonnorm nicht einfach den neuen Anforderungen anpasst werden?

Denk: Beton wird quasi nach einem Kochrezept hergestellt, das in der ÖNorm B 4710-1 festgehalten ist. Wenn man sich an diese Rezeptur und das Mischverhältnis hält, passen die Materialeigenschaften. Die ÖNorm erlaubt auch ein Abweichen von dieser ­Rezeptur, allerdings muss man als Hersteller nachweisen, dass der neue Beton die gleichen Eigenschaften hinsichtlich Carbonatisierung, Chloridbeständigkeit und Co. hat. Das Problem dabei ist: Außer der Festig­keit werden die Eigenschaften eigentlich nie laufend geprüft. D. h., damit man nachweisen kann, dass die neuen CO2-­armen Betone gleichwertig sind, muss man erst einmal prüfen, was die alten können. Und genau für diese neuen Nachweise und Prüfungen braucht es ein Regelwerk, an dem die Branche mittlerweile seit dreieinhalb Jahren arbeitet. Bis Ende des Jahres soll die Normenrichtlinie aber nun endlich fertig sein.