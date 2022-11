Die Schalungstrends 2022

Der oberösterreichische Schalungshersteller Ringer hatte heuer schon vor der Bauma Grund zum Feiern. Das Institut für Zeitwirtschaft und Betriebsberatung Bau aus Deutschland kürte 2022 die Deckenschalung AluDek in einem Vergleichstest zum ­schnellsten System am Markt. Ein handliches 1,35 x 1,35 Meter großes Schalelement und nur ein AluDek-Kopf für alle Anwendungsbereiche ermöglichen ein zügiges und sicheres Arbeiten vom Boden aus. In München konnte das Fachpublikum am Ringer-Messestand selbst Hand anlegen und den Aufbau ausprobieren.

Brandneu aus dem Werk mitgebracht hatte ­Ringer auch den Deckentisch Dekplus für schnelles und großflächiges Deckenschalen mit dem Kran. Mit den vollverzinkten Elementgrößen von 5,40 x 2,25 Meter und 5,40 x 1,80 Metern lassen sich Decken in der Regel bis zu einer Stärke von 70 Zentimetern zügig schalen. Dank der niedrigen Bauhöhe von nur zwölf Zenti­metern passen 480 Quadratmeter Schalungs­fläche auf einem Sattelzug. "Dekplus ist mit all unseren anderen Ringer-Systemen kompatibel, vor allem mit AluDek sowie mit der leichten Rahmen­schalung AL2000", berichtet Markus Ringer, Vertriebsleiter Österreich. Für verbesserte Sicherheit sorgen die werkzeuglose Montage der Sicherheitskomponenten und die durchgängigen Seitenschutzsysteme der Tisch- und Eckbühnen. Der Deckentisch Dekplus soll planmäßig ab Anfang 2023 verfügbar sein.