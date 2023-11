Harald Zulehner kommt schnell zur Sache. „Was wir gerade am Wohnbau erleben ist ein giftiger Mix“, meint der Geschäftsführer von Doka Österreich, dem Marktführer am heimischen Markt für Schalungen. Die Zutaten des ungesunden Cocktails: hohe Inflation, hohe Zinsen und hohe Baukosten. Eine große Überraschung ist die Entwicklung aus seiner Sicht allerdings nicht: „Das unterbricht den Bauboom des letzten Jahrzehnts. Die letzten zwei, drei Jahre waren überhitzt“, so der Doka-Österreich-Chef. „Es war zu erwarten, dass es nicht ewig so weitergeht. Aber es ist schade, dass es so abrupt passiert und es nicht besser gelingt, die Entwicklung auszusteuern.“

Ähnlich sieht es Markus Ringer, Eigentümer und Vertriebsleiter des oberösterreichischen Anbieters Ringer: „Dass ein Rückgang nach den vergangenen Jahren des Booms kommen würde, war zu erwarten. Nicht zu erwarten war, dass der Markt quasi eine Vollbremsung hinlegt. So wie wir es aktuell erleben.“ Auch Ringer wünscht sich mehr Impulse durch die Politik: „Zur Bewältigung der Covid-Krise wurden seitens der öffentlichen Hand große Mengen Geld in den Markt gepumpt“, erinnert sich Ringer. „In der aktuellen Situation wäre ein Signal an den Markt sinnvoll. Es ist keine Aktivität erkennbar. Wir sehen hier dringenden Handlungsbedarf.“

So trübe sich die Situation im Wohnbau derzeit darstellt – die Schalungsbranche profitiert auf der anderen Seite von einer guten Auftragslage im Bereich der Infrastruktur.

Doka war heuer an einer Reihe von prominenten Infrastrukturprojekten beteiligt. Dazu zählen der Wiener U-Bahn-Ausbau, die als „Linzer Golden Gate Bridge“ bezeichnete Brücke entlang der A26 oder die Aurach-Brücke, die höchste Brücke der Westautobahn. Zudem konnte man zum Bau von Pumpenspeicherkraftwerke beitragen. „So viele Projekte an der Zahl hatten wir noch nie in Österreich in einem Jahr“, meint Zulehner. Er spricht daher für 2023 insgesamt „von einem schwierigen Jahr,“ in dem sich Doka Österreich gut geschlagen habe.

Bei Peri zeichnet man ebenfalls ein differenziertes Bild der Gemengelage. „Die viel zu geringe Neubautätigkeit“ und der Rückgang am Baustoffmarkt „ist natürlich auch ans uns nicht spurlos vorüber gegangen“, sagt Peri Österreich-Geschäftsführer Peter Radel. Aber auch Peri habe die gute Auftragslage bei der Infrastruktur geholfen. Man sei daher „mit der Umsatzentwicklung zufrieden“ und „besonders im Infrastrukturbereich stark unterwegs“. Der global aktive Doka-Konzern hat laut Österreich-Chef Zulehner zudem einen weiteren Vorteil. „Irgendwo auf der Welt ist immer Hochkonjunktur. Derzeit ist das vor allem in Nordamerika der Fall.“ Und auch bei Ringer setzt man auf internationale Märkte, um die Flaute in Österreich zu kompensieren. „Die Exportmärkte entwickeln sich sehr zufriedenstellend“, meint Eigentümer Ringer.

Die große Frage, die alle Anbieter sich stellen, liegt natürlich auf der Hand: Wie wird 2024? Peri-Chef Radel beantwortet diese Frage verhalten. „Alle Prognosen gehen von einer schwierigen Lage beziehungsweise von einer Stagnation aus“, sagt Radel. „Wenngleich wir aufgrund der Auslastung im Infrastrukturbereich weniger pessimistisch sind, haben auch wir unsere Umsatzprognosen nach unten revidiert.“

Wirklich optimistisch klingt auch sein Mitbewerber Ringer nicht: „Wir erwarten für das Geschäftsjahr 2024 keine Besserung. Im Gegenteil, das erste Halbjahr wird voraussichtlich noch herausfordernder als 2023.“

Ringer ortet vor allem bei kleineren und mittleren Unternehmen einen Rückgang der Nachfrage. „Zusätzlich haben wir die Situation, dass die Lager der Hersteller und Produzenten voll sind. Daraus resultiert ein starker Preisdruck, der teilweise nicht nachvollziehbar ist.“ Zudem, so Ringer weiter, „explodieren die Preise am Bau. Insbesondere durch die hohe Personalintensität“. Und er befürchtet gerade bei den Personalkosten weiteres Ungemach: „Die Lohnabschlüsse werden die Situation nicht nachhaltig verbessern. Die Kosten für Bauherren werden weiter steigen.“