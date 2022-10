Auszeichnungen über Auszeichnungen

Den ACR Woman Award nahm diesmal Elisa Mayrhofer, Junior Researcher beim OFI, für ein Verfahren zur Risikobewertung von recyceltem Kunststoff in Lebensmittelverpackungen entgegen. Der zum fünften Mal vergebene ACR Start-up Preis ging an die Purency GmbH und das OFI für einen KI-unterstützten Algorithmus, der Mikroplastik in Lebensmitteln identifiziert.