Das „Staffelholz“ ist übergeben

Bild oben: Holzcluster Salzburg Obmann Rudolf Rosenstatter, Innungs-GF Julia Wörndl, der neue Innungsmeister Rupert Thurner und Vorgänger Herbert Sigl sowie Spartenobmann Josef Mikl (v.l.). Ebenfalls unter den Ehrengästen: Matthias Jessner, Katharina Springl, Thomas Berger und Brigitte Haber vom Holzcluster sowie Landesberufsschuldirektor Roland Weiß und Altinnungsmeister Adolf Stadler.

Nach einer Führung durch das bekannte Naturkunde- und technische Museum in der Salzburger Altstadt, das „Haus der Natur“, und einer Messe in der Kirche Maria Himmelfahrt kamen die Teilnehmenden im Müllner Bräu zum Informationsaustausch mit gemütlichem Ausklang zusammen. Und der heurige Landesinnungstag der Salzburger Tischler war keine Tagung wie jede andere, sondern eine ganz besondere: Nach einem Jahrzehnt als Landesinnungsmeister übergab Herbert Sigl das „Staffelholz“ an Rupert Thurner. Dieser ist seit 30 Jahren in der Branche und leitet einen Familienbetrieb mit acht Mitarbeiter*innen in Mühlbach am Hochkönig.