Geschwindigkeit als Sparansatz

Wirklich gespart werden könnte auch dadurch, die Mitarbeiter dazu zu verpflichten, sich beim Betrieb der Firmenfahrzeuge an das Tempolimit 100/80/30 km/h zu halten. Allein durch die Beschränkung des Tempolimits auf der Autobahn auf 100 km/h könnte der Treibstoffverbrauch sowie der CO2-Ausstoß um über 20 Prozent pro ­Strecke gesenkt werden. Bei niedrigen Geschwindig­keiten, also auf der Freilandstraße oder im Ortsgebiet, kratzt man ebenfalls an der 20-Prozent-Marke. Dem steht ein Zeitverlust, der beispielsweise auf der ­Strecke von Wien nach St. Pölten sechs Minuten ­beträgt, entgegen.

Diese Zahlen werden von einer aktuellen ­Studie der Forschungsgesellschaft Straße, Schiene und Verkehr, an der auch Vertreter*innen von Ländern und vom Verkehrsministerium sowie Expert*innen unter anderem von der TU Wien und der Boku beteiligt waren. "Durch Tempo 100/80/30 erreichen wir einerseits einen enormen Beitrag für die Klimasituation, zweitens einen sehr guten Beitrag in Bezug auf Verkehrssicherheit und drittens einen sehr guten Beitrag, auch was Energiesparen betrifft", erklärt ­Studienleiter Gerd Sammer, Professor am Institut für Verkehrswesen der Boku.