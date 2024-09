Es werde Licht im Tunnel

Hermann Roither führt gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Christian Roither in fünfter Generation die Möbeltischlerei, die die beiden 2016 von ihren Eltern Berta und Hermann Roither sen. übernommen haben. Beide Brüder absolvierten die HTL für Innenarchitektur und Holzgestaltungen in Hallstatt, danach trennten sich die Ausbildungswege: Hermann studierte an der Fachhochschule (FH) in Kuchl Design- und Produktmanagement, Christian zog es nach Wien an die Technische Universität (TU) zum Architekturstudium. Beide sammelten nach den Abschlüssen praktische Berufserfahrung im In- und Ausland. "Als mein Vater darüber nachdachte, die Leitung des Betriebs weiterzugeben, entschieden wir uns gemeinsam, die Führung zu übernehmen und das Unternehmen fit für die Zukunft zu machen. Wir sind mit der Tischlerei aufgewachsen und konnten uns damit immer voll identifizieren. Druck in Richtung Übernahme gab es von unseren Eltern definitiv nie", erinnert sich Hermann Roither. Die Seniorchefs sind nach wie vor im Betrieb aktiv, wenn die "Juniors" ihr Ding durchziehen, mischen sie sich allerdings nicht ein. In der Geschäftsführung des 14-Mitarbeiter*innen starken Unternehmens sind die Rollen klar verteilt: Christian, der eben falls im Verkauf tätig ist, trägt die Hauptverantwortung für die Gestaltung und koordiniert die Planungsarbeiten gemeinsam mit der angestellten Innenarchitektin. Hermann hingegen ist für den Ein- und Verkauf zuständig, pflegt die Kundenbeziehungen und stellt sicher, dass der Betrieb reibungslos läuft.