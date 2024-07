Förderungen für Lehrbetriebe: Potenzial nutzen

Umfassende Beratung

Für alle Betriebe, die sich in Sachen Lehrlingsausbildung noch unsicher sind oder vor dem Schritt stehen, Betriebsstrukturen so zu adaptieren, dass die Aufnahme von Lehrlingen überhaupt möglich wird, gibt es ebenfalls Unterstützung. Weil selbst der beste Coach manchmal Support braucht, bietet die Initiative "Lehre statt Leere" umfassende Beratungen für Betriebe, die nicht nur die Stärken von Ausbildungsverantwortlichen individuell betrachten, sondern auch den Betriebsalltag genauer unter die Lupe nehmen. So wird eine sichere Basis geschaffen, um langfristig Lehrlinge auf ihrem Weg begleiten zu können. Praxisorientierter Erfahrungsaustausch ist übrigens auch außerhalb der heimischen Grenzen möglich: Im Rahmen des europäischen Programms Erasmus+ können Lehrlingsausbildner*innen Betriebe, Schulen und andere Ausbildungseinrichtungen besuchen und von Herangehensweisen in anderen Ländern profitieren. Neugierig? Gut so! Denn in der Oktober-Ausgabe des Tischler Journals folgt ein Bericht über den internationalen Erfahrungsaustausch. www.wko.at/lehre/gesamtuebersicht-foerderartenlehre