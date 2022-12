Klischees aufbrechen

Bei SFK sind Frauen in allen möglichen Bereichen tätig – als Planerinnen, Technikerinnen, Hilfskräfte, Managerinnen oder Gesellinnen. Ein hohes Maß an Kommunikation sei laut Haslinger wesentlich, um gängige Klischees aufzubrechen – genau deshalb wird in der Bild- und Wortsprache des Betriebs ganz genau darauf geachtet, dass beide Geschlechter sichtbar sind. Und das sowohl in der Kommunikation nach innen als auch nach außen. Wie sich das Thema im Recruiting niederschlägt, zeigt das Beispiel eines jungen Mädchens, das vor Kurzem als Lehrling bei SFK begonnen hat. "Unser jüngster weiblicher Lehrling ist nicht nur deshalb zu uns gekommen, weil sie die Projekte interessant findet, sondern auch, weil es bei uns eine hohe Frauenquote gibt“, so Haslinger. Hier zeigt sich, warum Frauenförderung und Personalsuche Hand in Hand gehen. RAUM FÜR ALLE Im Traditionsbetrieb wird also darauf geachtet, dass alle – ganz egal ob Mann oder Frau – auf ein angenehmes Arbeitsumfeld bauen können. Dazu braucht es aber deutlich mehr als strategische Überlegungen, Teilzeitmodelle oder eigene Sanitäranlagen: "Wir zeigen Verständnis für die Bedürfnisse unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so Haslinger. "Darauf bauen wir – und die Praxis zeigt, dass diese Art von Bewusstseinsbildung Früchte trägt.“ So wird das gegenseitige Verständnis zwischen Männern und Frauen bewusst gefördert – zum Beispiel durch das ganz konkrete Angebot für Männer, in Karenz gehen zu können. Zusätzlich gibt es seit 2015 nicht nur eine Betriebstagesmutter, sondern auch eine Ferienbetreuung – inklusive eigener Räumlichkeiten im Betrieb mit Spielbereich und Rückzugsraum. Wenn es um flexible Arbeitszeitmodelle geht, haben die beiden Geschäftsführerinnen natürlich ein offenes Ohr: "Natürlich muss man das im Betrieb gut organisieren, aber wenn man will, kriegt man das schon hin“, schmunzelt Haslinger. Was junge Mädchen und Frauen brauchen, um sich mehr für den Tischlereiberuf zu begeistern? "Sie brauchen starke Vorbilder und das Vertrauen, dass sie das können“, so Haslinger. "Und die Gewissheit, dass beide Geschlechter die Berufe ausüben können, die sie wollen.“ Irgendwann wird es hoffentlich ganz normal sein, dass junge Burschen Friseur oder Pfleger werden – und junge Mädchen Baumeisterinnen und Tischlerinnen. Bis dahin setzen Claudia Haslinger und Martina Huemer-Fistelberger voll und ganz auf Bewusstseinsbildung: "Wir laden in regelmäßigen Abständen Volksschulklassen ein, unseren Betrieb zu besuchen und in Sprache und Bildern zu erleben, wie ein Miteinander auf Augenhöhe zwischen allen Geschlechtern möglich ist.“