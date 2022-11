Heinrich Sagel war Vater von fünf Söhnen, die in zweiter Generation das Unternehmen weiterführen. Er blickte auf ein bewegtes und erfolgreiches Leben zurück. Bereits 1962 gründete er gemeinsam mit seinem Schwiegervater Hermann Vauth die Vauth-Sagel KG. Seitdem hat sich das Unternehmen von einem Spezialhersteller aus Draht und Blech gefertigter Produkte zur international agierenden Vauth-Sagel Gruppe entwickelt, die jährlich über 85 Millionen Qualitätsprodukte „Made in Germany" produziert. Die Familie, Freunde, der Beirat und die gesamte Belegschaft an allen Standorten trauen um den Vater, Großvater, Urgroßvater, Geschäftspartner, Firmengründer, Chef, Mentor und Ausnahmeunternehmer Heinrich Sagel.