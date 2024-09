Hilfsaktion der WKO und von Versicherungen

Die Wirtschaftskammern Wien, die WKO und die SVS unterstützen von Unwettern betroffene Betriebe. Die Hilfe beträgt pro Schadensfall bis zu 10 Prozent des entstandenen Schadens, gedeckelt mit 20.000 Euro.

Für mehr Informationen bezüglich der Abwicklung können sich Betroffene an folgende Stellen wenden:

Telefon: +43 1 51450 1010

E-Mail hochwasser@wkw.at

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) bietet für alle in Not geratenen Betriebe unbürokratische Soforthilfen an. Die Soforthilfe umfasst Maßnahmen zu folgenden Themen:

Stundungen

Ratenvereinbarungen

Meldeverspätungen

Beitragsprüfungen

Mehr auf der Webseite der ÖGK

Die Wirtschaftskammer Niederösterreich unterstützt, gemeinsam mit den Fachorganisationen, bei Einhaltung der Förderkriterien im Fall einer Existenzgefährdung. Die Unterstützung (De-minimis-Beihilfe gemäß der VO (EU) Nr. 2023/2831 in der geltenden Fassung) hilft den Unternehmen in folgenden Fällen:

persönliche Notfälle (Krankheit, Todesfall)

nicht versicherbare Katastrophen (Hochwasser, Erdbeben, etc.)

Erhebliche Geschäftsbeeinträchtigung durch Infrastruktur- und Baumaßnahmen

unverschuldeter Insolvenzgefahr infolge beträchtlicher Forderungsausfälle

Erhebliche Geschäftsbeeinträchtigungen infolge von Maßnahmen zur Bekämpfung von Epidemien

Anträge sind grundsätzlich im Wege der WKNÖ Bezirks- und Außenstellen binnen sechs Monaten nach Kenntnis des Schadens, dessentwegen Unterstützung gewährt wird, einzubringen.

Das Land NÖ bietet Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, eine Förderung, wenn diese als Mitglied einer freiwilligen Einsatzorganisation wegen eines Einsatzes bei einem sogenannten Großschadensereignis bzw. Bergrettungseinsatz von der Diensterfüllung verhindert waren, zu beantragen.