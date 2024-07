Imageschub für die Berufsausbildung

Die Regelung im Detail

Personen, die eine Meisterprüfung oder handwerksähnliche Befähigungsprüfung erfolgreich abgelegt haben, sind berechtigt, sich mit Bezug auf das jeweilige Handwerk oder handwerksähnliche Gewerbe als "Meisterin" oder "Meister" zu bezeichnen. Seit 21. August 2020 bzw. 23. August 2024 dürfen diese Personen die Bezeichnung "Meisterin" bzw. "Meister" vor ihrem Namen führen. Dies darf in vollem Wortlaut oder auch in Kurzform erfolgen (z.B. "Mst.", "Mst.in" oder "Mstin"). Bei den Gewerben Baumeister, Brunnenmeister, Holzbau-Meister und Steinmetzmeister wird der "Mst." mit entsprechendem Zusatz geführt. Es darf auch die Eintragung in amtlichen Urkunden verlangt werden (z.B. Reisepass, Führerschein, Personalausweis u.a.). Antworten auf häufig gestellte Fragen zum eintragungsfähigen Meisterstitel finden Sie hier.