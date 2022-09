Heimische Vorreiter

Dieses Angebot nutzt eine Gruppe von 15 heimischen Unternehmen, die über die Industriellenvereinigung Steiermark und die Energie ­Steiermark 150 GWh Erdgas im Speicher Haidach einspeichern lassen. "An entsprechende Speichermöglichkeiten heranzukommen ist für Betriebe im Alleingang teilweise mit großen organisatorischen Schwierigkeiten verbunden bzw. sind dafür die Einzelmengen zu gering: Unser Lösungsansatz war es also, Bedarfe zu bündeln", so Nina ­Zechner, Presse­sprecherin der IV-Steiermark. "Die Energie ­Steiermark lieferte in Infoveranstaltungen das Know-how, und die IV-Steiermark sorgte für Vernetzung und Kommunikation." Auch in Kärnten gibt es angeblich schon Gespräche bezüglich einer ähnlichen ­Kooperation.

Auch Wienerberger hat in Gas investiert, dies aber auf eigene Faust erledigt. Das Unternehmen hat sich ebenfalls in Haidach 25 GWh Gaskapazitäten gesichert. Bei einem Gasverbrauch von 390 GWh im Jahr für die Produktion in allen Werken könnte mit den 25 GWh im Fall einer substanziellen Gasreduktion der Betrieb der Dach- und Wandziegelwerke für einen längeren Zeitraum gesichert werden. "Mit der Gasversorgung aus dem Gasspeicher Haidach haben wir auch für Österreich eine Lösung gefunden, um den laufenden Betrieb und die notwendige Produktion weiterhin zu erhalten und zu gewährleisten", stellt Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger-Gruppe, fest.