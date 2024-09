Markus Nachtmann verlässt Frauenthal

Der Leiter der Abteilung Business Development & Marketing bei der Frauenthal Handel Gruppe, Markus Nachtmann, scheidet "im besten beiderseitigen Einvernehmen" aus dem Unternehmen aus, wie heute in einer Aussendung bekannt gegeben wurde. Seine bisherigen Verantwortungsbereiche sollen neu geordnet werden. In einer Nachfolgeregelung übernimmt Katharina Weinrother die operative Marketingleitung für die Frauenthal Handel Gruppe und berichtet in ihrer neuen Funktion an Vorstand Robert Just, der die strategische Leitung des Marketings übernimmt. Katharina Weinrother hat bisher das Marketing der ÖAG und der Kontinentale verantwortet. Laut Frauenthal mache es "die wirtschaftlich herausfordernde Marktsituation notwendig, den Fokus auf das Kerngeschäft und die Kostenstruktur zu legen. Vor diesem Hintergrund hat man sich entschieden, das Business Development nicht weiter in einem eigenen Bereich zu organisieren."