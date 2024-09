Neuer Adler-Stützpunkt in Wien

Der neue Adler-Stützpunkt, verkehrsgünstig am südlichen Stadtrand nahe dem Autobahnknoten Schwechat gelegen, wartet mit einem umfangreichen Angebot auf: Abtönung von Sonderfarbtönen, verlässliche Aufbauempfehlungen, rascher Vor-Ort-Service bei unterschiedlichen Problemstellungen – alles kein Problem für das Adler-Team, dem dafür moderne Anlagen zur Verfügung stehen. Zusätzlich wurde ein Schulungsbereich mit Seminarräumen für Theorie und Praxis einschließlich einer Spritzkabine eingerichtet; so können die Seminare der Adler Akademie nun auch vor Ort in Wien angeboten werden. In drei Lagerhallen mit insgesamt 1.200 Quadratmetern werden alle Standardprodukte großzügig bevorratet, sodass eine rasche Lieferung bzw. Abholung in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sichergestellt ist. (gh)