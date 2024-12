Panasonic expandiert nach Polen

Schritt für die Umwelt

Die Übernahme von Area Cooling Solutions durch Panasonic sei laut dem Unternehmen ein weiterer Schritt in der Strategie, das Portfolio an umweltfreundlichen Inverter-Verflüssigungssätze mit dem natürlichen Kältemittel R744 (CO₂), auszubauen und so das Angebot im Bereich der Gewerbekälte zu erweitern. Durch die Integration des Geschäftsbereichs Verflüssigungssätze stärke Panasonic CCS die Kompetenz des Unternehmens für innovative und nachhaltige Lösungen. Durch die Entwicklung und Förderung nachhaltiger Technologien will Panasonic CCS zu einer umweltfreundlicheren Gesellschaft beitragen und gleichzeitig den wachsenden Anforderungen der Kälteindustrie gerecht werden.