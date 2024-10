"Die Digitalisierung hat unsere Branche stark beschleunigt. Das spüren wir auch in der Erwartungshaltung der Bauherren, die immer kürzere Planungszeiten einfordern. Das hat wiederum Auswirkungen auf die Möglichkeiten, sich im Vorfeld zusammenzusetzen und Dinge abzusprechen. Natürlich haben die Profis auf beiden Seiten das Ziel, funktional und ästhetisch hochwertige Räume zu schaffen – aber man muss mit der kalkulierten Zeit und dem vorhandenen Budget zurechtkommen", bestätigt Thomas Ehrenfried, Leiter der Designabteilung bei BEHF Architects in Wien. Durch seine Ausbildung im Industrie Design und 17 Jahren Tätigkeit im Architekturbüro in unterschiedlichen Bereichen, bringt auch er vielseitige Erfahrungen mit. "Die Beziehungsfrage ist quasi mein "daily business", ich habe mit Tischlereien aller Größenordnungen zu tun, wir arbeiten sowohl in privaten als auch in gewerblichen Projekten zusammen." Unabhängig von Betriebs- und Projektgröße ortet Ehrenfried die immer gleichen Themen: "Man kann eine noch so schöne Planung und Gestaltung entwickeln – am Ende zählt immer die Umsetzung. Und da braucht es Qualität, Präzision und eine genaue Absprache aller Beteiligten." Unstimmigkeiten entstehen oft schon sehr früh: Wenn im Rahmen des Projektmanagements und in der Prozessplanung zu kurze Vorlaufzeiten vorgesehen werden.

Und was hält er von dem Arroganz-Klischee? "Hier wie dort gibt es schwarze Schafe, das hängt sehr von den Einzelcharakteren ab. Und diese Charaktereigenschaften kristallisieren sich aufgrund der Rahmenbedingung einmal stärker, einmal schwächer heraus. Steigt der Druck, kann auch der Ton rauer werden. Wie auch immer sich die Situation darstellt ist es mir persönlich immer ein Anliegen, ein offenes Ohr zu haben. Das ist oft ein schmaler Grat, denn es gibt Visionen und "must haves" in der Planung, die wir durchaus hartnäckig verteidigen."