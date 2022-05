Learning by Doing

Für sie war das ein veritabler Sprung ins kalte Wasser, schließlich war eigentlich ein ganz anderer beruflicher Werdegang in Planung. Mit tatkräftiger Unterstützung von Mutter Romy Moser, ihrem Partner Patrick und dem gesamten Team steigt die Tirolerin quasi von heute auf morgen als Jungunternehmerin in den Betrieb ein. „Dabei ging es uns neben dem Fortbestand des Unternehmens auch um die Erhaltung von Arbeitsplätzen unserer fünf Mitarbeiter“, erzählt Moser im Gespräch mit dem Tischler Journal. Zwei Facharbeiter, ein Hilfsarbeiter und zwei Lehrlinge sind derzeit im Betrieb beschäftigt. „Einer unserer Mitarbeiter ist seit dem ersten Tag im Haus – er war und ist mir nach wie vor eine unglaubliche Stütze.“ Mittlerweile hat sich Carina Moser nicht nur in ihre Rolle eingefunden, sie fühlt sich auch so richtig wohl darin: „Als ich mit Anfang 20 den Betrieb übernommen habe, war ich natürlich in vielen Dingen nicht so erprobt“, lacht sie. „Aber man wächst einfach rein, Schritt für Schritt habe ich mir viele Dinge angeeignet, um die Tischlerei im Sinne meines Vaters weiterzuführen. Er ist dabei auch ein gutes Beispiel für mich – schließlich hat auch er schon in sehr jungen Jahren mit 18 den Betrieb gegründet.“ Mittlerweile sitzt Carina Moser auch selbst vor dem Reißbrett oder plant über CAD neue Projekte für ihre Kund*innen, die Produktion läuft wie am Schnürchen. „Natürlich passieren dabei auch Hoppalas im Laufe der Zeit – sonst lernt man ja nichts, oder?“, schmunzelt sie. Neben dem Miteinander im Betrieb war für sie auch die Unterstützung der umliegenden Betriebe in der Region ein großes Geschenk. „Der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Betrieben war und ist nach wie vor eine große Hilfe.“