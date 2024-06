Das Unternehmen verlegt damit seinen Stammsitz von Bürs in die Nachbargemeinde Bludenz. Auf rund 6.000 m² Fläche beherbergt der SHK-Großhändler moderne Logistikflächen, einen Abex-Abholmarkt und eine Elements Badausstellung. Der Bau in Bludenz wurde gemeinsam mit Geschäftspartner*innen und Kund*innen feierlich eröffnet. „Mit dem Neubau sind wir für die Zukunft bestens gerüstet und können unseren Installateurpartner*innen von persönlicher Betreuung durch unsere Mitarbeiter*innen über den täglichen Spontanbedarf im Abex bis zu verlässlichen Warenlieferungen ein komplettes Service bieten, das ihnen tägliche Erfolge in der Arbeit ermöglicht“, beton der geschäftsführende Gesellschafter Michael Spalt in einer Aussendung. „Wir bleiben damit der Region und unserer starken Verankerung hier vor Ort absolut treu“, so Spalt.