So geht es weiter mit Uponor

Das Jahr 2024 war für Georg Fischer nach dem Kauf von Uponor ein Übergangsjahr. Der Konzern hat sich in dem allgemein schwierigen Umfeld gut geschlagen“, zog Gerrit Schmidt, Vice President der Sales Building Solutions Europe Resümee. „Uponor ist nun Teil eines fünf Milliarden Konzerns, damit beginnt für uns eine neue Geschichte! `You cannot choose your mother` heißt es bekanntlich – wir haben es aber gut getroffen“, meinte er weiter.

Im April dieses Jahrs wurde die Division GF Uponor in GF Building Flow Solutions umbenannt und steht seit dem für das gesamte Haustechnikgeschäft des Konzerns, der sich künftig noch gezielter auf seine Kernkompetenzen konzentrieren will und sich von den Sparten Maschinenbau und Automotive trennen wird. „2024 war für uns nicht das wirklich prickelnde Jahr, Österreich steckt in einer Rezension, es fehlen die Anreize um den Markt voranzutreiben, auch von Seiten der Politik. Die KIM (Anm.: Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung, die im Juni 2025 ausläuft) ist ein echter Bremsklotz“, sparte Rudolf Donner, seit 2010 Geschäftsführer bei Uponor Österreich in seinem Rückblick nicht an Kritik.

Eins und eins ergibt zweieinhalb

Als Geschäftsführer der neuen Division GF Building Flow Solutions stellt er das Jahr 2025 ganz in das Zeichen der Zusammenführung mit der Building Technologies: „Wir holen die gesamte Haustechnik zur Building Flow Solutions herüber, nicht nur die Produkte, auch die Leute. Unser klares Ziel ist es alle Mitarbeiter zu halten. Für uns ergibt eins und eins nicht zwei, sondern zweieinhalb!“

Wieviel Uponor wird dann noch in dieser GF Division stecken? „Uponor wird als Produktmarke weiter erhalten bleiben – vergleichbar mit Sanipex“, hält Donner fest, dementsprechend wird GF einen Mehrmarkenvertrieb verfolgen, der auch entsprechend kommuniziert werden soll. Die kommenden Frühjahrsmessen sind dazu probates Mittel. „2025 wird ein starkes Messejahr. Wir sind auf der Webuild in Wels mit dabei und planen einen pompösen Auftritt auf der ISH. Wir belegen eine Fläche von 1.100 Quadratmetern. Und auch die VIZ Infodays, die am 26. und 27. März in Spielberg erste Station machen, nutzen wir als Kommunikationsplattform“, meint Donner zu den Plänen.

Wirtschaftliches Umfeld mit vielen Fragezeichen

Für den wirtschaftlichen Verlauf des kommenden Jahres sieht Rudolf Donner viele Fragezeichen, den Nahost-Konflikt, den Ukraine-Krieg, die USA unter Trump, Österreich bis auf Weiteres ohne Regierung, trotzdem zeigt er sich vorsichtig optimistisch und rechnet für das nächste Jahr mit einer positiven Stabilität. Insbesondere in der Sanierung und im Industriebereich erwartet er leichte Zuwächse. Und: „Wenn es gelingt die KIM in die richtige Richtung zu lenken, dann wird es auch bei Ein- und Zweifamilienhäusern wieder Dynamik geben“, ist Rudolf Donner überzeugt.

Weiterhin festhalten will man, wie Donner ausführte, an der ausgeprägten Nachhaltigkeits-Strategie. GF Building Flow Solutions zählt laut Rating von Time Magazine und Statista mit Platz 323 zu den 500 nachhaltigsten Unternehmen der Welt im Jahr 2024. Dazu beigetragen hat, dass nach dem Uponor-Werk im finnischen Nastola seit März auch das Werk in Virsbo in Schweden vollständig klimaneutral ist.