One-Woman-Show

Ganz egal, ob Küche, Einzelmöbel oder Terrassenboden: Für gewöhnlich legt Schörkhuber ganz alleine Hand an. „Bei mir wird von der Planung bis zur Fertigung alles aus einer Hand geliefert – das schätzen auch meine Kundinnen und Kunden.“ Sie selbst liebt die Abwechslung – und wenn sie einmal Hilfe beim Heben braucht, setzt sie auf den Support ihrer Werkstattkollegin. Als Allrounderin mit dem Blick für das Besondere realisiert sie so Stücke, die sowohl in Sachen Design als auch Funktionalität einiges am Kasten haben.

So entwickelt sie während des Lockdowns eine Neuinterpretation des klassischen Sekretärs und kommt damit den wachsenden Flexibilitätsansprüchen im Arbeitsalltag entgegen. Der traditionelle Sekretär, ein Meisterwerk hochwertiger Verarbeitung, platzsparender Konstruktion und zeitloser Schönheit wurde in die Gegenwart übersetzt und so zur „Die Sekretärin“. Das Möbel ist damit ein rollendes Büro und ein echtes Raumwunder: In geschlossenem Zustand sieht man einen schlichten Quader auf acht Rollen, der sich problemlos von einem Raum in den anderen schieben lässt. Aus weiß geölter Esche gefertigt, wirkt der helle, komplett auf Gehrung verleimte Korpus edel und schlicht.

Nichts lässt vermuten, dass sich in ihrem Inneren ein voll ausgestattetes Büro befindet – öffnet man das Möbel, schwingt ein dreiflügeliges Regalsystem gleich einem Tryptichon auf und gibt den Blick frei auf eine mit Leder bezogene, herausschiebbare Arbeitsfläche. Stromanschlüsse, Schubladen, große Ablageflächen und die intelligente LED-Beleuchtung sorgen dafür, dass dem schlau geplanten Arbeitsplatz nichts fehlt.