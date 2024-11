Früh übt sich…

In Sachen Ausbildung und Betriebsgründung sind dem mittlerweile 52-Jährigen vor gut 30 Jahren übrigens so richtig die Pferde durchgegangen – mit nur 21 Jahren hat er den Meister in der Tasche, gründet im Keller des Elternhauses seinen Betrieb. Und weil dort schnell der Platz ausgeht, baut er nur wenige Jahre später auf einem Grundstück in Köflach eine Halle. „Mein Vater war Tischler und hat im hauseigenen Keller Möbel gebaut – für mich war schon als Kind klar: Genau das ist das richtige für mich. Außerdem wollte ich mich immer selbständig machen“, erzählt Maurer. Vater Johann Maurer steigt in den Betrieb ein und steht dem jungen Unternehmensgründer mit Rat und Tat zur Seite – so wächst die Tischlerei stetig. Vor allem die Ausbildung von qualifiziertem Fachpersonal im eigenen Haus ist Hans-Jürgen Maurer ein enormes Anliegen – schon von Beginn an beschäftigt er zwei Lehrlinge, im Laufe der Jahre bildet er bis heute insgesamt 36 Lehrlinge aus: „Mir ist die Ausbildung von jungen Menschen enorm wichtig. Während in vielen Betrieben früher Lehrlinge zum Aufräumen oder für Hilfsarbeiten eingeteilt worden sind, war für mich schnell klar: Ich will das ganz anders machen“. Und genau das tut er auch: Alle Auszubildenden werden in die Abläufe integriert, dürfen anpacken und sich einbringen. Sie können sogar während der Arbeitszeit Werkstücke an der Hobelbank realisieren– ein Luxus, von dem andere Tischlerlehrlinge nur träumen können. Nicht ohne Grund bleiben sie auch gerne – nicht wenige junge Menschen, die bei der Tischlerei Maurer eine Lehre beginnen, wollen hier nicht mehr weg. „Wir profitieren ja selbst enorm von einer guten Ausbildung unserer Fachkräfte“, so Maurer. „Wenn sich Lehrlinge etwas zutrauen, gefördert werden und das Betriebsklima passt, wollen sie in der Regel bleiben – und das freut uns nicht nur, es ist auch der Grund für unser stetiges Wachstum.“ Genau diese Prämisse gibt er übrigens auch im Rahmen seiner Lehrtätigkeit an der polytechnischen Schule in Köflach weiter, wo er junge Menschen für die Themen Holz und Bau begeistern will. Und ganz nebenbei setzt er sich als Bezirksinnungsmeister der Tischler in Voitsberg für die gesamte Branche ein.