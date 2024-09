Gegründet 1955 von Walter Pachner, startet der Familienbetrieb mit Sitz im Herzen des Hausruckviertels nächstes Jahr in das siebte Jahrzehnt. Peter Pachner, der den Betrieb mittlerweile erfolgreich an seine Kinder Thomas Pachner und Lisa Hackinger, übergeben hat, setzte schon früh nach der Übernahme den Fokus auf volle Kundenorientierung. „Und das in einer Zeit, in der das noch gar nicht so üblich war“, erzählt Thomas Pachner. Auch mit der Einführung eines EDV-gestützten Arbeitsalltags war der Betrieb 1992 früh dran. „Innovation war für uns immer ein Treiber“, so Pachner weiter. Und das ist bis heute so geblieben: Die nächste Generation setzt voll auf Wachstum.

An einem Strang

Die betriebliche Staffelübergabe an die dritte Generation startete 2018, als Thomas Pachner nach der HTL für Innenraumgestaltung und Möbelbau, seinem Studium der Architektur an der TU Wien und einigen Jahren Erfahrung in einem Architekturbüro in Wien schließlich in heimische Gefilde zurückkehrte. Mit der Pensionierung des Seniorchefs 2021 stieg auch Lisa Hackinger ein. Sie bringt durch ihre Ausbildung zur Finanzmanagerin und Controllerin sowie vielen Jahren Erfahrung im Medienbereich zusätzliches Know-how ein. Einen Übernahmedruck gab es nie – und überhaupt beschreiben die beiden den Generationenwechsel als Paradebeispiel: „Unser Vater hat uns sofort Verantwortung übergeben und sich schrittweise aus dem operativen Geschäft zurückgezogen – so konnten wir als Geschwisterpaar gut das Zepter übernehmen“, so Hackinger. Als Konsulent steht Peter Pachner freilich gerne mit Rat und Tat zur Seite – gleichzeitig hat er jetzt endlich Zeit, seiner Leidenschaft mehr Raum zu geben: Als Bildhauer realisiert er seit Jahren Objekte, die neben den Designkreationen und Möbeln aus dem Hause Pachner jedes Interieur zu etwas Besonderem machen.

Wachstum & Innovation

Man merkt, dass das Geschwisterpaar nicht nur an einem Strang zieht, sondern auch auf ein enormes Vertrauensverhältnis bauen kann. Auf dieser Basis ist seit der Übernahme von „Pachner – Tischlerei & Interior Design“ viel passiert: Der mittlerweile fünfzehn Mitarbeiter*innen zählende Betrieb ist sowohl räumlich als auch in der strategischen Ausrichtung gewachsen – Technologieboost inklusive. „Für uns war klar, dass wir mit unserem Einstieg den Betrieb im Sinne unseres Vaters weiterführen und gleichzeitig wichtige Wachstumsschritte setzen wollen“, so Pachner. Produktionstechnisch wurde die Wertschöpfungskette vertieft, um in Zukunft auch komplexere und größere Projekte realisieren zu können. 2021 hat sich die Produktionsfläche von 600 auf 1.200 Quadratmeter verdoppelt, der Maschinenpark wurde erweitert und in Software und digitale Prozesse investiert.