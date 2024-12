Universelle Bearbeitung

Der regelmäßige Tausch der Kantenanleimmaschinen ist den technologischen Entwicklungen geschuldet, die sukzessive und in manchen Bereichen durchaus rasant vor sich gingen und gehen. So hat sich vor allem bei den Plattenmaterialien viel getan, was sich naturgemäß auf die Art der Bearbeitung auswirkt: „Vor allem in Sachen Dekorspanplatten hat sich vieles verändert. Die Oberflächen als auch die Kantenmaterialien sind in ihrer Beschaffenheit, in ihrer Optik und Haptik, heute ungleich vielfältiger und „echter“ geworden. Somit ist es auch anspruchsvoller, die Platten im Durchlaufverfahren – salopp gesagt – gut durch die Maschine zu bringen“, so Schwab. Bei strukturierten Oberflächen stoßen ältere Maschinen oft an ihre Grenzen.

Die Entwicklungen hier wie dort gehen Hand in Hand: Mittlerweile sind Kantenanleimmaschinen mit präzisesten Abtastern und einer Streckensteuerung ausgestattet – dadurch sind sie „sensibilisiert“ und für moderne Oberflächen geeignet. „Eine wesentliche Qualitätsverbesserung und eine höhere Beständigkeit punkto Feuchtigkeit und Hitzeeinwirkung hat natürlich der Vormarsch der PU-Verleimung gebracht. Ein Umrüsten älterer Maschinen hätte hier keinen Sinn gemacht“, so Schwab.