Die ersten zehn Prozent seien laut Radauer relativ schnell gespart – und das durch ganz einfache Maßnahmen: Licht abdrehen, wenn es nicht gebraucht wird, unnötig geöffnete Türen schließen und tägliche Verbraucher in Büro und Werkstatt, wenn möglich, nicht durchgehend am Strom halten. "Viele dieser Dinge sind organisatorischer Natur, die ein Bewusstmachen und Umdenken erfordern. Im Tischlereibetrieb kann es hilfreich sein, einen Mitarbeiter zu bestimmen, der darauf ein Auge hat und sich darum kümmert.“ Auch Maschinen und Absaugungen müssten nicht dauerhaft laufen – sie sind veritable Stromfresser. Gleichzeitig ist eine effiziente Absaugung im Betrieb rein aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht absolut notwendig. "Hier lohnt sich ein Blick auf das Verhältnis der Menge, die pro Kubikmeter abgesaugt werden soll, zur Leistung. Auch hier lassen sich im Rahmen und unter Einhaltung des Arbeitnehmerschutzes in der Regel Anpassungen vornehmen.“ Radauer weiß deshalb so genau, welches Einsparungspotenzial vorhanden ist, weil er viel in Tischlereien vor Ort ist – zusätzlich betreibt er neben seinen Beratungsdiensten als Energieberater ein kleines Sägewerk und ist damit selbst in der holzverarbeitenden Branche tätig. Er rät allen Betrieben dazu, den Blick von außen zu nutzen und eine Energieberatung in Anspruch zu nehmen. "Das macht nicht nur deshalb Sinn, weil viel unerkanntes Potenzial entdeckt wird, sondern auch, weil durch zertifizierte Berater ein Qualitätslevel sichergestellt werden kann“, so Radauer. "Darüber hinaus benötigt man für viele Förderungen einen Energieausweis, um den Betrieb in Sachen Energiegewinnung zukunftsfit zu machen.“ Eine zertifizierte Energieberatung sorgt für einen Überblick über alle möglichen Einsparungspotenziale – von der Gebäudehülle über Mobilität bis hin zum Stromverbrauch. Dabei werden wirklich alle Posten genau durchberechnet – für viele mit überraschenden Ergebnissen: "Viele Betriebe sind oft verblüfft, was alles möglich ist und wo die wirklich hohen Verbraucher versteckt sind“, so Radauer weiter. „Manchmal lohnt es sich beispielsweise deutlich mehr, sich mit dem Thema Mobilität auseinanderzusetzen als mit der Umrüstung auf LED-Lampen.“ Viel würde derzeit von den Betrieben „Daumen mal Pi“ eingeschätzt – ein Fehler, den man nicht begehen sollte, gerade in der derzeitigen Situation. "Die Tischlereien, die sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, brauchen in der Regel 50 Prozent weniger Energie. Das zeigt, wie viel ein tiefer Blick bringt.“