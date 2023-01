Christian Maier: In der Habau Group arbeiten wir bereits seit mehr als fünf Jahren mit der modellbasierten Angebotsbearbeitung. Insbesondere bei Großprojekten wie bspw. beim Bauvorhaben der Havellandautobahn A10/A24 in Deutschland oder dem Central Hub in Wien sind ausgewählte BIM-­Anwendungsfälle bereits fixer Bestandteil des Baustellenalltags. Das Team des digitalen Bauprozessmanagements unterstützt dabei die Baustellenteams vor Ort.