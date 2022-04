Die BIM-Übersetzer

Gibt es hinsichtlich Detaillierungsgrad und Qualität bestimmte Anforderungen, wie die firmeninternen Merkmalbibliotheken aussehen sollten?

Holzer: Die Datenstruktur ist nur ein Baustein für eine effiziente Datenübergabe. Hinzu kommt noch die Elementteilung beziehungsweise der ­geometrischen Detaillierungsgrad – wenn das nicht zusammenpasst, ist es problematisch. Das eine Unter­nehmen ­tituliert die Widerlagerwand als Wand und das andere Unternehmen bezeichnet das ganze Bauwerk auf der Brückenseite als Widerlager. Die grundlegenden Definitionen müssen gleich sein, ­damit eine effiziente Übergabe und Übersetzung überhaupt funktionieren kann. Diese Probleme kann auch der Merkmalservice nicht lösen, da dies schon in der Modellierung berücksichtigt werden muss. Das Merkmalservice nimmt keine geometrischen, sondern nur informationstechnische Veränderungen am Modell vor. Deshalb gibt es auch innerhalb der ÖBV eine Arbeitsgruppe zum Thema Modellierleit­faden, die versucht, die Geometrie zu vereinheit­lichen. Wenn diese Projekte erfolgreich ineinandergreifen, hat das sicher einen exponentiellen Nutzen.

Kleedorfer: Aber die Frage ging ja auch in ­Richtung Datenqualität und was kann man ­übersetzen. Anfangs dachten wir, man muss vielleicht Merkmale umbenennen, oder vielleicht sind sie dann in einer anderen Einheit. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass die unterschiedlichen Firmen auch unterschiedliche Systematiken entwickelt haben. Bei einer Firma wird zum Beispiel eine Rigipswand mit sechs Merkmalen und bei einer anderen mit vier ­beschrieben. Da muss man dann bei der Übersetzung schon komplexere Regeln zusammenstellen.