Bestellung eines Baufortschrittsprüfers

Den allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen kommt in der praktischen Anwendung des BTVG also eine erhebliche Rolle zu. Alle Gerichtssachverständige sind in einer Gerichtssachverständigenliste nach Fachgruppen und innerhalb der Fachgruppen nach Fachgebieten unter Anführung eines allenfalls eingeschränkten sachlichen Wirkungsbereichs eingetragen. Das im BTVG erwähnte "Bauwesen" stellt eine solche Fachgruppe (Fachgruppe 72) dar und ist in 25 weitere Fachgebiete unterteilt. Doch nicht alle Sachverständige dieser Fachgebiete können nach dem Zweck des BTVG als Baufortschrittsprüfer herangezogen werden, sondern nur jene, die fachlich in der Lage sind, den Baufortschritt bei einem Wohnhausbauprojekt so weit zu prüfen, dass der Treuhänder die nächste Rate zur Zahlung freigeben kann.