Buchtipp: Baumeister und Baugewerbetreibender im Gewerberecht

Die GewO 1994 regelt für die Mehrzahl der österreichischen Unternehmen deren Berechtigungsumfang. Ein gewerberechtliches Fachbuch steht damit gewissermaßen vor dem Problem, sich entweder auf die allgemeinen Themen zu konzentrieren – was den Nutzer dann ratlos zurücklässt, wenn er nach konkreten Abgrenzungen zwischen den Gewerben sucht – oder aber ins Detail zu gehen. In letzterem Fall hat der Nutzer zwar ein umfangreiches Werk in Händen, allerdings hat ein Großteil der Ausführungen darin für ihn keinen praktischen Nutzen.

Im neuen Buch „Baumeister und Baugewerbetreibender im Gewerberecht“ werden sämtliche Teile der GewO behandelt, die für alle Gewerbetreibenden von Bedeutung sind (etwa der Begriff der Gewerbsmäßigkeit an sich), aber ganz besonders und im Detail auch Fragen der Abgrenzung des Baumeistergewerbes von anderen Bau­gewerben. Obwohl dieses Buch nicht vorrangig im Hinblick auf die Vorbereitung zur Befähigungsprüfung für das Baumeistergewerbe geschrieben wurde, war dies die Leitlinie für die Frage, was in diesem Buch berücksichtigt werden soll und was nicht. Die Vertiefung geht aber weit über ein vergleichbares Skriptum hinaus und sollte dem Praktiker bei der Beantwortung seiner Fragen helfen.

Infos und Bestellung:

200 Seiten, 1. Auflage 2022

Preis: 44 Euro (inkl. MwSt.)

