Materialpreise und Lieferengpässe am Bau

Aber selbst die Vereinbarung veränder­licher Preise beinhaltet ein erhebliches Risiko für Fehlvergütungen, wenn die dem Vertrag zugrunde liegende Preisumrechnungsgrundlage (Index etc.) inhaltlich nicht zutrifft oder aus unterschiedlichen Gründen die tatsächliche Kostenentwicklung qualitativ nicht abbildet. In diesem Zusammenhang ist die Zusammensetzung (Art und Gewichtung der Pegelstoffe) der jeweiligen zugrunde liegenden Indexwarenkörbe wesentlich. Bei umfangreichen Baumaßnahmen ist der Werteverzehr (unterschiedliche Materialien und Einbaumengen) der einzelnen Bauphasen in der Regel stark unterschiedlich. Bei Erd­arbeiten am Beginn des Projekts sind andere Kostenbestandteile relevant (z. B. Dieselpreis etc.) als bei späteren Stahlbauarbeiten. Die ÖNorm B 2111 (1. 5. 2007) "Umrechnung veränderlicher Preise von Bauleistungen" regelt dazu die Preisumrechnung nach Leistungsteilen. Mit den Baukostenindizes für Straßen-, Brücken- und Siedlungswasserbau stehen dazu entsprechende Sub­indizes, die inhaltlich den Leistungsgruppen der LB-VI angepasst sind, zur Verfügung.

Für die Umrechnung veränderlicher Preise auf Basis der Baukostenveränderungen des BMDW bietet die Geschäftsstelle Bau unter www.preisumrechnung.at eine praktikable Online-Plattform an.