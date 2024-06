Die Bausozialpartner haben gemeinsam mit der Asfinag eine Kampagne gestartet. Das Thema, das die Bundesinnung Bau, den Fachverband der Bauindustrie und die Gewerkschaft Bau-Holz dazu bewegt hat, mit der staatlichen Infrastrukturgesellschaft gemeinsame Sache zu machen: Die Hitze am Bau, die in den vergangenen Jahren in Folge der Klimaerwärmung immer mehr zu einem im wahrsten Sinne des Wortes heiß diskutierten Thema geworden ist. Die vier Partner haben gemeinsam die Kampagne „Mehr Fairness am Bau bei Hitze“ gestartet. „Ziel der Kampagne ist es, die bestehenden Schutzmaßnahmen und Regelungen, welche das Arbeiten trotz extremer Hitze sicherer machen, stärker ins Bewusstsein zu rücken“, so die Allianzpartner in einem Statement. Außerdem solle die Kampagne auch die Öffentlichkeit, Autofahrer*innen und Anrainer*innen ansprechen, um für mehr Verständnis, zum Beispiel bei Bauzeitverschiebungen in die Morgenstunden, zu sorgen.