Weniger Quarzfeinstaub auf Baustellen

Aktuelle Branchenlösungen

ÖSTERREICH: Die Bauverbände haben in Zusammenarbeit mit der zuständigen Abteilung der Arbeitsinspektion eine Branchenlösung für die praxis­gerechte Handhabung von Quarzfeinstaub auf Baustellen ausgearbeitet. Der Kern der Branchen­lösung ist eine Best-Practice-Liste mit Arbeitsverfahren am Bau, bei denen ­typischerweise Staub entsteht. Dabei wird im Detail beschrieben, mit welchen Arbeitsweisen das Staub- und somit auch das Aufkommen von Quarzfeinstaub reduziert bzw. minimiert werden kann. Die österreichische Branchenlösung ist in der Mappe "Sicherheit am Bau 2020" im Kapitel D 26, "Arbeiten mit Quarzfeinstaub", abgebildet.

DEUTSCHLAND: In Deutschland haben sich vor einigen Jahren Bauverbände, die Bau-Gewerkschaft, die Berufsgenossen­schaft der Bauwirtschaft, das Bundes­ministerium für Arbeit und Soziales sowie weitere Institutionen und Organisationen auf gemeinsame Aktivitäten zur Staub­minimierung beim Bauen verständigt und zu dem Aktionsprogramm "Staubminimierung beim Bauen" ­zusammengeschlossen. Ziel des mehrjährigen Programms war die Ausarbeitung von Informationen und Handlungshilfen zur Staubvermeidung auf Baustellen. Ergebnis ist eine Reihe von Branchenlösungen und Handlungs­anleitungen für verschiedene ­Baubereiche wie z. B. Abbruch- und Rückbauarbeiten, Straßen- und Tiefbau, Leitungsbau oder Tunnel­bau. Diese stehen im Internet auf der Seite www.staub-war-gestern.de zum Download zur Verfügung.

EUROPA: Die jüngste Branchenlösung zur Vermeidung von Quarzfeinstaub wurde von den europäischen Sozialpartnern der Bauwirtschaft (dem Europäischen Bauwirtschaftsverband FIEC und der Europäischen Bau­gewerkschaft EFBWW) ausgearbeitet und im Jänner 2022 veröffentlicht. Diese Ausarbeitung trägt den Titel "Weniger Quarzstaub auf Baustellen" und stellt einen Leitfaden für gute Praktiken zur Staubvermeidung dar, die nach Berufen und Tätig­keiten ­geordnet sind. Die Besonderheit dieser ­europäischen Branchenlösung ist, dass auf 36 Seiten neben den Tätigkeits­­­be­reichen des Bauhauptgewerbes auch ­zah­l­­reiche Bauneben- und Ausbaugewerbe abgedeckt sind. Sie steht in zwölf Sprachen auf den Internetseiten der FIEC und der EFBWW sowie auf der Homepage der ­Geschäftsstelle Bau zum Download bereit

Je nach Anwendungsbereich und Bedarf kann in Österreich auf alle genannten Branchenlösungen zurückgegriffen werden, die nachweislich die geltenden Grenzwerte einhalten. Entscheidend ist, dass zielgerichtet Maßnahmen gegen die jeweilige Staub­ent­wicklung gesetzt werden und dass dies auch in der Evaluierung festgehalten wird.