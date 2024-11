Komplexe Dachkonstruktion

Die Dachfläche der Alba Arena erstreckt sich über mehr als 14.000 m² und besteht aus fünf Teil-Dachflächen, die eine gewölbte Gebäudeform nachzeichnen. Aufgrund der architektonischen Vorgabe des Bauwerks war eine speziell auszurichtende Unterkonstruktion unverzichtbar, die eine genaue homogen sphärische Oberfläche für die darauf liegenden Profilbahnen vorgibt. Mit den vor Ort produzierten konischen Profilbahnen aus 1,0 mm starkem Aluminium in Längen von bis zu fast 39 m konnte Zambelli mit seinem System "Rib-Roof Speed" dieser Anforderung gerecht werden. Die konische Fertigung der Bahnen ermöglichte eine passgenaue Abdeckung der komplexen Dachfläche. Ein wesentlicher Aspekt der Planung war die Berücksichtigung der temperaturbedingten Längenausdehnung der Profilbahnen. "Wir haben dieses Projekt bereits in der Planungsphase durch die Erstellung detaillierter Übersichtszeichnungen unterstützt und haben die Dachflächen so aufgeteilt, dass eine kontrollierte Ausdehnung in allen Bereichen der Dachfläche gewährleistet werden konnte. Für die Trennstellen der fünf Teilflächen wurden zudem spezielle Detaillösungen entwickelt", erläutert Florian Heininger, technischer Berater bei Zambelli Rib-Roof.