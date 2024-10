Aufbau und Wartung von Null-Grad-Dächern

Birgit Tegtbauer: Kann man messtechnisch die erhöhten Risiken eines Null-Grad-Daches minimieren?

Johannes Koller: Ja, gewiss! Die Risiken eines Flachdaches generell und die eines Null-Grad-Daches im Besonderen sind gegeben. Wir von der BMONC GmbH verstehen uns als Partner des Handwerks und der Ausführenden, um deren Haftungsrisiken zu minimieren. Wir bieten den Ausführern ein Monitoring-System, das negative Trends in der Feuchteentwicklung des Null-Grad-Daches erkennt. Die Zeitreihen der Messdaten geben nicht nur einen Blick in die Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft. Mithilfe von Maschine Learning können die Daten in die Zukunft, vorausschauend, extrapoliert werden. Vorausschauende Wartung gibt Einblick in die zu erwartende Feuchteentwicklung des Daches. Der Nachweis von Veränderungen, z. B. durch Nachrüstungen und Aufbauten am Flachdach, kann einfach erstellt werden. Die Risiken eines Null-Grad-Daches kann man durch Feuchtemessungen und Monitoring sicher minimieren, aber logischerweise nicht beheben.

Birgit Tegtbauer: Was ist dafür notwendig?

Johannes Koller: Sensoren. Technisch werden sehr robuste, für den Einbau in den Isolierkörper des Dachaufbaues geeignete Feuchtigkeitssensoren und Temperatursensoren benötigt. Diese werden in den Dachaufbau integriert. Die Sensoren sollten jahrelang wartungsfrei die Daten erfassen und senden. Zudem benötigt man eine Messdatenplattform. Die Daten der Sensoren pro Objekt sammeln sich in einer Zeitreihendatenbank. Die "openBMONC" Messdatenplattform etwa übernimmt die Administration der Sensoren, die Visualisierung der Feuchtigkeitsentwicklung. Periodische Datenberichte und Schwellwertüberschreitungen werden proaktiv gemeldet.