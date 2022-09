Wie kommt man zu den aktuellen Werten der örtlichen Schneelast?

Bisher suchte und fand man für fast alle Orte die sogenannte "charakteristische Schneelast am Boden sk" in der ÖNorm B 1991-1-3, Anhang A. Das bisherige Ortsverzeichnis hat nun ausgedient.

Ein Weg, allerdings von eher theoretischer Natur, führt über die neue Schneelastkarte, die im Anhang der aktuellen Norm enthalten ist und einen Überblick über die charakteristische Schneelast sk in einer Farbskala für das 50-jährliche Ereignis abbildet. Konkrete und wirklich "punktgenaue" Werte sind auf der Website hora.gv.at abrufbar, auf die sich nun auch die neue Schneelastnorm bezieht. (Hora steht für Natural Harard Overview Risk Assessment Austria). Bei Eingabe des Ortes wird in einem Fenster die Schneelast eingeblendet (siehe Bild oben). Auf der Website können neben Schneelasten auch Daten bezüglich Hochwassers, Hagels, Windes usw. abgerufen werden.